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Ростуризм дал советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм дал советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:43
2021-04-12T20:43
2021-04-12T23:38
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Что делать туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала Догузова журналистам."Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", - добавила она.
https://ria.ru/20210412/tury-1727974989.html
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новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания