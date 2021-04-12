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Туризм
https://ria.ru/20210412/tury-1727977135.html
Ростуризм дал советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм дал советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления, сообщила... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:43
2021-04-12T23:38
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турция
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Что делать туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала Догузова журналистам."Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", - добавила она.
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новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания

Ростуризм дал советы россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию

20:43 12.04.2021 (обновлено: 23:38 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Что делать туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала Догузова журналистам.
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"Тех туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", - добавила она.
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваКоронавирусыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияТанзания
 
 
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