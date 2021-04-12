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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210412/tury-1727974989.html
В АТОР оценили число приобретенных россиянами туров в Турцию
В АТОР оценили число приобретенных россиянами туров в Турцию
Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:22
2021-04-12T21:10
распространение коронавируса
туризм
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
майя ломидзе
новости - туризм
татьяна голикова
турция
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Вопрос в том, скольких россиян это затронет. По нашим подсчетам, это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", - сказала Ломидзе.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом с небольшими исключениями.
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туризм, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, майя ломидзе, новости - туризм, татьяна голикова, турция

В АТОР оценили число приобретенных россиянами туров в Турцию

20:22 12.04.2021 (обновлено: 21:10 12.04.2021)
 
© Depositphotos / AlexGukBOПляж Патара, Турция
Пляж Патара, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Depositphotos / AlexGukBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Вопрос в том, скольких россиян это затронет. По нашим подсчетам, это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", - сказала Ломидзе.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 20:16Туризм
Решение России по полетам шокировало турецкий турбизнес, сообщил источник
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом с небольшими исключениями.
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМайя ЛомидзеНовости - ТуризмТатьяна ГоликоваТурция
 
 
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