https://ria.ru/20210412/tury-1727974989.html

В АТОР оценили число приобретенных россиянами туров в Турцию

В АТОР оценили число приобретенных россиянами туров в Турцию

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:22

2021-04-12T20:22

2021-04-12T21:10

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татьяна голикова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Вопрос в том, скольких россиян это затронет. По нашим подсчетам, это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", - сказала Ломидзе.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом с небольшими исключениями.

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туризм, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, майя ломидзе, новости - туризм, татьяна голикова, турция