https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727983029.html
Анкара надеется, что Москва изменит позицию по отдыху россиян в Турции
Анкара надеется, что Москва изменит позицию по отдыху россиян в Турции
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти РФ могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:48
2021-04-12T21:48
2021-04-12T21:52
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти РФ могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Вчера я два раза говорил с главой минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах - Анталья, Измир - она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма.. Я думаю, что после этого подход может быть другим", - сказал Коджа журналистам, отвечая на вопрос о решении РФ значительно ограничить авиасообщение с Турцией.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
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