https://ria.ru/20210412/turoperatory-1727974575.html

Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров

Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров

Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:20

2021-04-12T20:20

2021-04-12T20:35

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коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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танзания

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", - добавила она.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html

турция

танзания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, экономика