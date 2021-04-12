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Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров
Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров
Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:20
2021-04-12T20:35
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", - добавила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, экономика

Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров

20:20 12.04.2021 (обновлено: 20:35 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис туроператора "Натали Турс"
Офис туроператора Натали Турс - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия. Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и, самое главное, помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами", - сказала Догузова журналистам.
"Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", - добавила она.
Аэропорт Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияТанзанияЭкономика
 
 
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