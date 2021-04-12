https://ria.ru/20210412/turoperatory-1727974575.html
Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров
Ростуризм подготовил новые меры поддержки туроператоров
Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:20
2021-04-12T20:20
2021-04-12T20:35
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", - добавила она.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, экономика