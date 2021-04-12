https://ria.ru/20210412/turizm-1727978286.html

Названы альтернативы отдыху в Турции

Названы альтернативы отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:58

2021-04-12T20:58

2021-04-12T23:29

туризм

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татьяна голикова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда", - сказал Мальцев РИА Новости.Он добавил, что российский юг, даже если бы Турция оставалась открытой, был бы популярен у туристов из РФ."Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю", - подчеркнул глава ассоциации.Он также отметил, что пока неясна механика вывоза туристов из Турции."Скорее всего, мы получим разъяснение завтра или послезавтра. Непонятно, на чьи средства вывоз будет производиться – авиакомпаний, туроператоров, на государственные деньги", - сказал Мальцев.

https://ria.ru/20210412/s7-1727977415.html

https://ria.ru/20210412/turisty-1727975444.html

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