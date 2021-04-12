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https://ria.ru/20210412/turizm-1727978286.html
Названы альтернативы отдыху в Турции
Названы альтернативы отдыху в Турции
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:58
2021-04-12T23:29
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мальцев
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда", - сказал Мальцев РИА Новости.Он добавил, что российский юг, даже если бы Турция оставалась открытой, был бы популярен у туристов из РФ."Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю", - подчеркнул глава ассоциации.Он также отметил, что пока неясна механика вывоза туристов из Турции."Скорее всего, мы получим разъяснение завтра или послезавтра. Непонятно, на чьи средства вывоз будет производиться – авиакомпаний, туроператоров, на государственные деньги", - сказал Мальцев.
https://ria.ru/20210412/s7-1727977415.html
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мальцев, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, турция, в мире

Названы альтернативы отдыху в Турции

20:58 12.04.2021 (обновлено: 23:29 12.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped imageКурорт Солнечный берег, Болгария
Курорт Солнечный берег, Болгария - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped image
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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"Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой – ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет – это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии – мягкость климата, наличие большого номерного фонда. Я бы рекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной для возможной переориентации туристских потоков туда", - сказал Мальцев РИА Новости.
Он добавил, что российский юг, даже если бы Турция оставалась открытой, был бы популярен у туристов из РФ.
"Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю", - подчеркнул глава ассоциации.
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Он также отметил, что пока неясна механика вывоза туристов из Турции.
"Скорее всего, мы получим разъяснение завтра или послезавтра. Непонятно, на чьи средства вывоз будет производиться – авиакомпаний, туроператоров, на государственные деньги", - сказал Мальцев.
 
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