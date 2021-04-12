https://ria.ru/20210412/turizm-1727860041.html

Мариан Муро: Барселона может открыться для российских туристов осенью

Мариан Муро: Барселона может открыться для российских туристов осенью

Представители туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) посетят Москву и Санкт-Петербург, чтобы представить новую стратегию развития этого... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:00

2021-04-12T12:00

2021-04-12T12:00

мариан муро

россия

туризм

барселона (город)

испания

интервью

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Представители туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) посетят Москву и Санкт-Петербург, чтобы представить новую стратегию развития этого направления после эпидемии, она заключается в приоритете качественного туризма над массовым. О том, когда Барселона может открыться для россиян, и почему именно Россия стала первым направлением, куда отправились с презентацией представители консорциума, директор Turisme de Barcelona Мариан Муро рассказала собственному корреспонденту РИА Новости в Испании Елене Шестерниной. – Почему первая поездка именно в Россию? Какова ее цель?– Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге с понедельника по субботу. Во время эпидемии мы заключили соглашение с Welcome Moscow (Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы – ред.) об обмене информацией и опытом.Мы постоянно анализируем рынки и видим, что российский наиболее заинтересован в путешествиях, именно он первым возобновит поездки после эпидемии. Мы хотим быть первым испанским направлением, которое организует визиты для продвижения. Мы ставим несколько целей: сообщить о безопасности города, рассказать, что соблюдаются соответствующие (санитарные – ред.) протоколы; представить предложения, направленные на премиум-сектор; быть первыми, кто устраивает очные презентации; рассказать о новом контенте, который готовим; привлечь посетителей, которые будут уважительно относиться к направлению, с интересом к культуре, гастрономии, покупкам – это те клиенты, которых мы ищем.В Москве и Санкт-Петербурге мы будем работать, чтобы ускорить возобновление работы сектора по стратегическим направлениям, – это премиум сектор и корпоративные поездки.– Какие встречи запланированы?– С властями и представителями сектора, туристическим лобби, туроператорами и агентствами, СМИ. В Петербурге встретимся с председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.– Когда вы говорите, что россияне наиболее заинтересованы по сравнению с жителями других стран в путешествиях после эпидемии, на каких данных вы основываетесь?– Есть много исследований, многие компании занимаются мониторингом, проводят опросы на различных рынках о намерениях их жителей ездить за границу. И россияне среди тех, кто демонстрирует набольший интерес к путешествиям. В поисках брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании.– Россияне хотят путешествовать, но когда реально может открыться Испания и Барселона, в частности для туризма?– Мы исходим из того, что ЕС разработает "зеленый паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан.– Вы рассчитываете, что это может произойти уже летом?– Мы исходим из сроков конец лета – октябрь. В любом случае уже виден горизонт, чтобы начать продвижение направления.– Вы оптимистично настроены…– Вакцины, "зеленые паспорта" создают более позитивные надежды, чем мы думали. Я оптимист, но мой оптимизм основывается на данных, мы каждую неделю отслеживаем все рынки, видим намерения, видим бронирования, которые уже делают российские туристы на лето.– Однако то, какими темпами идет вакцинация в Испании, свидетельствует, что "паспорт" вряд ли станет в ближайшее время реальностью для значительной части населения. Сейчас для въезда в Испанию необходимо сдать тест ПЦР и заполнить анкету. Вы говорите на эту тему с испанскими властями – с МИД, с минздравом?– Прогнозируется, что будет большое поступление вакцин, что очень ускорит процесс вакцинации в Испании, он будет идти намного быстрее. Правда в том, что вакцинировать всех не удастся, но люди старше 55 будут вакцинированы, и давление на медицинскую систему здравоохранения сильно снизится, резко уменьшится смертность.– Россияне бронируют, несмотря на ситуацию и закрытые границы?– Очень много. Есть другие рынки, которые не занимаются бронированиями, например, Китай. Поэтому я не могу сказать, что мы рассчитываем сейчас на этот рынок. Американский рынок ждет, когда в Европе будет иммунитет, чтобы начать путешествовать.Люди хотят путешествовать, ищут гарантии безопасности, которых раньше у нас не было, но сейчас появляются. Четыре момента изменили расклад. Данные, которые говорят, что в июне будет вакцинировано в Европе 65-70% жителей. Второе – после вакцинации нагрузка на медицинскую систему существенно сократится. Третье – постепенно будут сниматься ограничения. Четвертое – "зеленый сертификат".– Но должна быть политическая воля, чтобы страны ЕС после появления "зеленого сертификата" открылись для третьих стран…– Да, должна быть политическая воля по поводу соглашений с третьим странами, это будут точечные соглашения. Все страны хотят активизировать свою экономику, и туризм в этом играет большую роль.– Сколько россиян посетили Барселону в 2019 году?– Сто девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят человек.– Ваша идея – привлекать "качественный туризм", то есть тех, кто заинтересован в культуре, например, а не просто в пляжном туризме. Но в той экономической ситуации, в которой находится Испания, похоже, ей нужны будут все туристы?– По поводу всей Испании не знаю. Нам нет. У Барселоны есть стратегия, которая была принята правительством, оппозицией и частным сектором: ставка будет делаться не на количество, а на качество – даже если количество сократится. Нам нужны туристы, которые с чувствами относятся к региону, его культуре, гастрономии. Например, русские туристы очень ценят гастрономию, мы работаем с собственными, а не импортируемыми продуктами. Нам надо искать именно таких клиентов. Клиентов, которые будут заинтересованы посещать концерты во Дворце музыки. На презентациях в России мы будем рассказывать о том, какой стала Барселона после года пандемии, какие наши новые стратегические ориентиры, какие рынки будут важными и какие клиенты.– Какие еще рынки помимо российского вас интересуют?– Британский, Северной Европы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе – США, Китай и Юго-Восточная Азия.– Планируются поездки в другие страны?– Да, мы начали с России. В июне попытаемся что-то организовать во Франции, хотим начать продвижение на интересующих нас рынках.

https://ria.ru/20210410/aviabilety-1727482453.html

https://ria.ru/20210409/ispaniya-1727515956.html

https://ria.ru/20210412/evropa-1727606775.html

https://ria.ru/20210409/puteshestviya-1727433766.html

россия

барселона (город)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариан муро, россия, туризм, барселона (город), испания, интервью