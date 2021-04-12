https://ria.ru/20210412/turisty-1727975444.html

Ростуризм рассказал об условиях возвращения россиян из Турции и Танзании

Ростуризм рассказал об условиях возвращения россиян из Турции и Танзании

Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:28

2021-04-12T20:28

2021-04-12T20:28

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новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с туроператором могут вернуться в страну и раньше, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров", - добавила она.В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. "Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых вы приобрели авиабилеты", - указала глава ведомства.

https://ria.ru/20210412/turoperatory-1727974575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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