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https://ria.ru/20210412/turisty-1727975444.html
Ростуризм рассказал об условиях возвращения россиян из Турции и Танзании
Ростуризм рассказал об условиях возвращения россиян из Турции и Танзании
Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:28
2021-04-12T20:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
коронавирусы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с туроператором могут вернуться в страну и раньше, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров", - добавила она.В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. "Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых вы приобрели авиабилеты", - указала глава ведомства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, коронавирусы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания, в мире

Ростуризм рассказал об условиях возвращения россиян из Турции и Танзании

20:28 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с туроператором могут вернуться в страну и раньше, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором", - сказала Догузова журналистам.
"В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров", - добавила она.
В свою очередь туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. "Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых вы приобрели авиабилеты", - указала глава ведомства.
Офис туроператора Натали Турс - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗарина ДогузоваКоронавирусыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияТанзанияВ мире
 
 
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