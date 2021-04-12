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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html
Решение России по полетам шокировало турецкий турбизнес, сообщил источник
Решение России по полетам шокировало турецкий турбизнес, сообщил источник
Турбизнес Турции шокирован решением РФ о значительном ограничении авиасообщения и отмене чартерных рейсов со страной, здесь очень рассчитывали на российских... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:16
2021-04-12T20:17
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Турбизнес Турции шокирован решением РФ о значительном ограничении авиасообщения и отмене чартерных рейсов со страной, здесь очень рассчитывали на российских туристов в ближайшие недели, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая - ред.) не путешествуют - это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период", - сказал собеседник агентства.По его словам, государство закончило выплаты пособий для вынужденно неработающих из-за пандемии."Теперь, когда они должны быть выходить на работу, они снова не смогут начать работать, их вынужденная безработица продолжится. Какова будет реакция государства, будет ли продолжена материальная помощь, - пока неизвестно", - отметил он.Собеседник агентства добавил, что прекращение авиасообщения с Турцией со стороны РФ может создать негативные последствия и на других рынках. "Примеру российских властей могут последовать и другие страны", - добавил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, новости - туризм, татьяна голикова, турция

Решение России по полетам шокировало турецкий турбизнес, сообщил источник

20:16 12.04.2021 (обновлено: 20:17 12.04.2021)
 
© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Depositphotos / mikdam
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Турбизнес Турции шокирован решением РФ о значительном ограничении авиасообщения и отмене чартерных рейсов со страной, здесь очень рассчитывали на российских туристов в ближайшие недели, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
"Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая - ред.) не путешествуют - это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период", - сказал собеседник агентства.
По его словам, государство закончило выплаты пособий для вынужденно неработающих из-за пандемии.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 20:05Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали приостановку авиасообщения с Турцией
"Теперь, когда они должны быть выходить на работу, они снова не смогут начать работать, их вынужденная безработица продолжится. Какова будет реакция государства, будет ли продолжена материальная помощь, - пока неизвестно", - отметил он.
Собеседник агентства добавил, что прекращение авиасообщения с Турцией со стороны РФ может создать негативные последствия и на других рынках. "Примеру российских властей могут последовать и другие страны", - добавил он.
 
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