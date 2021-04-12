https://ria.ru/20210412/tsifrovaya-transformatsiya-1727955547.html

Форум "Человек. Государство. Технологии"

Форум "Человек. Государство. Технологии"

28 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Человек. Государство. Технологии", посвященный стратегии цифровой трансформации.

2021-04-12T18:21

2021-04-12T18:21

2021-04-12T18:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1727955547.jpg?1618240878

В мероприятии примут участие губернаторы регионов и главы республик, CDTO федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих технологических компаний.Глобальные задачи утвержденной Правительством Российской Федерации программы "Цифровая экономика" диктуют новые требования к системе государственного управления, организации и структуре государственного аппарата.Важная миссия по проведению единой политики цифрового развития возложена на CDTO. Руководители цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти становятся ключевым звеном в этом переходе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о наборе на обучение руководителей цифровой трансформации.В рамках мероприятия речь пойдет о промежуточных результатах цифрового перехода, долгосрочных целях развития и главных преимуществах внедрения CDTO на всех уровнях управления.Форум организован компанией "Билайн Бизнес" совместно с Forum.Digital. Генеральный информационный партнер - МИА "Россия сегодня".С программой можно ознакомиться по ссылкеЗарегистрироваться и подать заявку на участие в мероприятии можно на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы