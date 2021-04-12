Форум "Человек. Государство. Технологии"
28 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Человек. Государство. Технологии", посвященный стратегии цифровой трансформации.
В мероприятии примут участие губернаторы регионов и главы республик, CDTO федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих технологических компаний.
Глобальные задачи утвержденной Правительством Российской Федерации программы "Цифровая экономика" диктуют новые требования к системе государственного управления, организации и структуре государственного аппарата.
Важная миссия по проведению единой политики цифрового развития возложена на CDTO. Руководители цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти становятся ключевым звеном в этом переходе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о наборе на обучение руководителей цифровой трансформации.
В рамках мероприятия речь пойдет о промежуточных результатах цифрового перехода, долгосрочных целях развития и главных преимуществах внедрения CDTO на всех уровнях управления.
Форум организован компанией "Билайн Бизнес" совместно с Forum.Digital. Генеральный информационный партнер - МИА "Россия сегодня".
С программой можно ознакомиться по ссылке
Зарегистрироваться и подать заявку на участие в мероприятии можно на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Глобальные задачи утвержденной Правительством Российской Федерации программы "Цифровая экономика" диктуют новые требования к системе государственного управления, организации и структуре государственного аппарата.
Важная миссия по проведению единой политики цифрового развития возложена на CDTO. Руководители цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти становятся ключевым звеном в этом переходе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о наборе на обучение руководителей цифровой трансформации.
В рамках мероприятия речь пойдет о промежуточных результатах цифрового перехода, долгосрочных целях развития и главных преимуществах внедрения CDTO на всех уровнях управления.
Форум организован компанией "Билайн Бизнес" совместно с Forum.Digital. Генеральный информационный партнер - МИА "Россия сегодня".
С программой можно ознакомиться по ссылке
Зарегистрироваться и подать заявку на участие в мероприятии можно на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru