https://ria.ru/20210412/tsenzura-1727990061.html

Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире

Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире

В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:50

2021-04-12T22:50

2021-04-12T22:50

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотнощениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на опубликованный исследователями из калифорнийского Napa Legal Institute доклад о цензуре, которую применяют влиятельные компании по отношению к представителям христианского сообщества. В докладе подробно описывается растущее враждебное отношение крупных технологических компаний к религиозным взглядам и организациям."Какие-то инциденты прошли относительно незамеченным, но некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.По его словам, компания Amazon удалила книгу из своего каталога и отказалась отменить решение, несмотря на широкую негативную реакцию представителей христианского сообщества и приверженцев консервативных ценностей. Позже компания расширила ограничительные меры, заявив, что "мы решили не продавать книги, которые представляют ЛГБТ-идентичность как психическое заболевание"."На практике этот стандарт дает Amazon полное оправдание для цензуры любого контента, представляющего традиционный христианский взгляд на вопросы, связанные с определением пола. Существование такой практики ставит любого религиозного издателя или автора в затруднительное положение, особенно если они пишут о вопросах, имеющих отношение к ЛГБТ. Такая политика по сути накладывает ограничения на выражение христианской позиции", - заявил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210410/mitropolit-1727726943.html

https://ria.ru/20201219/propaganda-1590042875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия