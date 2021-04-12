Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире
© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотнощениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на опубликованный исследователями из калифорнийского Napa Legal Institute доклад о цензуре, которую применяют влиятельные компании по отношению к представителям христианского сообщества. В докладе подробно описывается растущее враждебное отношение крупных технологических компаний к религиозным взглядам и организациям.
"Какие-то инциденты прошли относительно незамеченным, но некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.
По его словам, компания Amazon удалила книгу из своего каталога и отказалась отменить решение, несмотря на широкую негативную реакцию представителей христианского сообщества и приверженцев консервативных ценностей. Позже компания расширила ограничительные меры, заявив, что "мы решили не продавать книги, которые представляют ЛГБТ-идентичность как психическое заболевание".
"На практике этот стандарт дает Amazon полное оправдание для цензуры любого контента, представляющего традиционный христианский взгляд на вопросы, связанные с определением пола. Существование такой практики ставит любого религиозного издателя или автора в затруднительное положение, особенно если они пишут о вопросах, имеющих отношение к ЛГБТ. Такая политика по сути накладывает ограничения на выражение христианской позиции", - заявил представитель РПЦ.