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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/tsenzura-1727990061.html
Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире
Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире
В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:50
2021-04-12T22:50
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотнощениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на опубликованный исследователями из калифорнийского Napa Legal Institute доклад о цензуре, которую применяют влиятельные компании по отношению к представителям христианского сообщества. В докладе подробно описывается растущее враждебное отношение крупных технологических компаний к религиозным взглядам и организациям."Какие-то инциденты прошли относительно незамеченным, но некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.По его словам, компания Amazon удалила книгу из своего каталога и отказалась отменить решение, несмотря на широкую негативную реакцию представителей христианского сообщества и приверженцев консервативных ценностей. Позже компания расширила ограничительные меры, заявив, что "мы решили не продавать книги, которые представляют ЛГБТ-идентичность как психическое заболевание"."На практике этот стандарт дает Amazon полное оправдание для цензуры любого контента, представляющего традиционный христианский взгляд на вопросы, связанные с определением пола. Существование такой практики ставит любого религиозного издателя или автора в затруднительное положение, особенно если они пишут о вопросах, имеющих отношение к ЛГБТ. Такая политика по сути накладывает ограничения на выражение христианской позиции", - заявил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20210410/mitropolit-1727726943.html
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия

Представитель РПЦ заявил о ЛГБТ-цензуре в мире

22:50 12.04.2021
 
© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© фото Владимира Ештокина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили введенную цензуру в отношении христианских авторов, пишущих на тему о смене пола, в некоторых крупнейших мировых компаниях.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотнощениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на опубликованный исследователями из калифорнийского Napa Legal Institute доклад о цензуре, которую применяют влиятельные компании по отношению к представителям христианского сообщества. В докладе подробно описывается растущее враждебное отношение крупных технологических компаний к религиозным взглядам и организациям.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 21:14Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали "индустрией обмана" операции по смене пола
"Какие-то инциденты прошли относительно незамеченным, но некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", - написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.
По его словам, компания Amazon удалила книгу из своего каталога и отказалась отменить решение, несмотря на широкую негативную реакцию представителей христианского сообщества и приверженцев консервативных ценностей. Позже компания расширила ограничительные меры, заявив, что "мы решили не продавать книги, которые представляют ЛГБТ-идентичность как психическое заболевание".
"На практике этот стандарт дает Amazon полное оправдание для цензуры любого контента, представляющего традиционный христианский взгляд на вопросы, связанные с определением пола. Существование такой практики ставит любого религиозного издателя или автора в затруднительное положение, особенно если они пишут о вопросах, имеющих отношение к ЛГБТ. Такая политика по сути накладывает ограничения на выражение христианской позиции", - заявил представитель РПЦ.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 15:45Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали ввести наказание за пропаганду смены пола среди детей
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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