https://ria.ru/20210412/trevoga-1727824682.html

В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства

В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства

Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T02:41

2021-04-12T02:41

2021-04-12T02:41

мексика

в мире

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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 192.Сообщается, что внутри похищенного вместе с автомобилем контейнера находится радиоактивный источник иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 Кюри, который был похищен вместе с пикапом Toyota Hilux модели 2016 года с номером NRU3128.В службе гражданской защиты предупредили, что извлечение или манипулирование радиоактивным источником может привести к необратимой травме и даже фатальным последствиям.Федеральные и региональные власти Мексики в связи с хищением задействовали протоколы поиска и защиты населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/radiatsiya-1594920339.html

мексика

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2021

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