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В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T02:41
2021-04-12T02:41
2021-04-12T02:41
мексика
в мире
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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 192.Сообщается, что внутри похищенного вместе с автомобилем контейнера находится радиоактивный источник иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 Кюри, который был похищен вместе с пикапом Toyota Hilux модели 2016 года с номером NRU3128.В службе гражданской защиты предупредили, что извлечение или манипулирование радиоактивным источником может привести к необратимой травме и даже фатальным последствиям.Федеральные и региональные власти Мексики в связи с хищением задействовали протоколы поиска и защиты населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/radiatsiya-1594920339.html
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мексика, в мире
МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 192.
"Сегодня в 10:00 через Национальную комиссию по ядерной безопасности и гарантиям (CNSNS) в Национальную координацию гражданской защиты было сообщено о краже промышленного радиографического оборудования марки QSA GLOBAL, модель DELTA 880, с серийным номером DT2791, собственность компании GARANTÍA DE CALIDAD, SA DE C.V., который был украден в результате насильственного ограбления сегодня, 11 апреля 2021 года, около 5:00 утра на дороге у въезда в муниципалитет Теолоюкан, штат Мехико", - говорится в коммюнике службы гражданской защиты, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.
Сообщается, что внутри похищенного вместе с автомобилем контейнера находится радиоактивный источник иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 Кюри, который был похищен вместе с пикапом Toyota Hilux модели 2016 года с номером NRU3128.
В службе гражданской защиты предупредили, что извлечение или манипулирование радиоактивным источником может привести к необратимой травме и даже фатальным последствиям.
Федеральные и региональные власти Мексики
в связи с хищением задействовали протоколы поиска и защиты населения.