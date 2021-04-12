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Джастин Тимберлейк сыграет скандального телеведущего Чака Бэрриса
Джастин Тимберлейк сыграет скандального телеведущего Чака Бэрриса
СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в предстоящем сериале платформы Apple TV +, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:00
2021-04-12T13:00
2021-04-12T13:00
сэм рокуэлл
джордж клуни
apple
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кино и сериалы
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джастин тимберлейк
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в предстоящем сериале платформы Apple TV +, сообщает Deadline. У проекта пока нет названия, но известно, что он будет основан на мемуарах Бэрриса, "Признания опасного человека" (1984). В книге автор утверждает, что вел развлекательные шоу вроде The Dating Game или The Newlywed Game, чтобы оставаться под прикрытием, пока работал на ЦРУ. В 2002-м году по этой же книге Джордж Клуни снял фильм "Признания опасного человека" с Сэмом Рокуэллом в образе Чака Бэрриса. За эту роль актер получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Шоураннерами предстоящего сериала выбрали Дэвида Холландера ("Рэй Донован") и Джона Уорли ("Резня чуваков на братской вечеринке 3"). Дата выхода многосерийной драмы пока неизвестна.
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сэм рокуэлл, джордж клуни, apple, кино и сериалы, новости культуры, джастин тимберлейк
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в предстоящем сериале платформы Apple TV +, сообщает
Deadline.
У проекта пока нет названия, но известно, что он будет основан на мемуарах Бэрриса, "Признания опасного человека" (1984). В книге автор утверждает, что вел развлекательные шоу вроде The Dating Game или The Newlywed Game, чтобы оставаться под прикрытием, пока работал на ЦРУ.
В 2002-м году по этой же книге Джордж Клуни снял фильм "Признания опасного человека" с Сэмом Рокуэллом в образе Чака Бэрриса. За эту роль актер получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале.
Шоураннерами предстоящего сериала выбрали Дэвида Холландера ("Рэй Донован") и Джона Уорли ("Резня чуваков на братской вечеринке 3").
Дата выхода многосерийной драмы пока неизвестна.