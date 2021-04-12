https://ria.ru/20210412/timberlake-1727872157.html

Джастин Тимберлейк сыграет скандального телеведущего Чака Бэрриса

Джастин Тимберлейк сыграет скандального телеведущего Чака Бэрриса

СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в предстоящем сериале платформы Apple TV +, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:00

2021-04-12T13:00

2021-04-12T13:00

сэм рокуэлл

джордж клуни

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джастин тимберлейк

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в предстоящем сериале платформы Apple TV +, сообщает Deadline. У проекта пока нет названия, но известно, что он будет основан на мемуарах Бэрриса, "Признания опасного человека" (1984). В книге автор утверждает, что вел развлекательные шоу вроде The Dating Game или The Newlywed Game, чтобы оставаться под прикрытием, пока работал на ЦРУ. В 2002-м году по этой же книге Джордж Клуни снял фильм "Признания опасного человека" с Сэмом Рокуэллом в образе Чака Бэрриса. За эту роль актер получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Шоураннерами предстоящего сериала выбрали Дэвида Холландера ("Рэй Донован") и Джона Уорли ("Резня чуваков на братской вечеринке 3"). Дата выхода многосерийной драмы пока неизвестна.

https://ria.ru/20210409/spielberg-1727614922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сэм рокуэлл, джордж клуни, apple, кино и сериалы, новости культуры, джастин тимберлейк