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Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали план по его свержению
Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали план по его свержению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в некоторых зарубежных столицах разрабатывался план по его свержению. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:44
2021-04-12T17:45
ильхам алиев
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в некоторых зарубежных столицах разрабатывался план по его свержению."Против меня были попытки государственного переворота. В 2003 году фракция "Народный фронт-Мусават" (оппозиционная – ред.), на площади Азадлыг ("Свобода" – ред.) хотела организовать военный переворот, но он не был осуществлен, и народ не поддержал его. В 2005 году они хотели организовать в Азербайджане "оранжевую революцию". На них уже были оранжевые повязки. Привезли оранжевые палатки. Какая была цель? Цель - привести к власти предателей, передать Карабах армянам и возглавить Азербайджан", - заявил Алиев в понедельник на открытии парка военных трофеев в Баку, где продемонстрировано вооружение, захваченное у армянской стороны во время эскалации в Карабахе.По его словам, "в некоторых зарубежных столицах было решено свергнуть Ильхама Алиева"."В то время была мода на "оранжевую революцию". То тут, то там происходили революции. Теперь все видят, что случилось с этими революциями. Страны находятся в плачевном состоянии, не в состоянии выйти из кризиса, кризис длится 15-17 лет. Эти страны вряд ли выйдут из кризиса", - считает Алиев.
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ильхам алиев, баку, азербайджан, в мире

Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали план по его свержению

17:44 12.04.2021 (обновлено: 17:45 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в некоторых зарубежных столицах разрабатывался план по его свержению.
"Против меня были попытки государственного переворота. В 2003 году фракция "Народный фронт-Мусават" (оппозиционная – ред.), на площади Азадлыг ("Свобода" – ред.) хотела организовать военный переворот, но он не был осуществлен, и народ не поддержал его. В 2005 году они хотели организовать в Азербайджане "оранжевую революцию". На них уже были оранжевые повязки. Привезли оранжевые палатки. Какая была цель? Цель - привести к власти предателей, передать Карабах армянам и возглавить Азербайджан", - заявил Алиев в понедельник на открытии парка военных трофеев в Баку, где продемонстрировано вооружение, захваченное у армянской стороны во время эскалации в Карабахе.
По его словам, "в некоторых зарубежных столицах было решено свергнуть Ильхама Алиева".
"В то время была мода на "оранжевую революцию". То тут, то там происходили революции. Теперь все видят, что случилось с этими революциями. Страны находятся в плачевном состоянии, не в состоянии выйти из кризиса, кризис длится 15-17 лет. Эти страны вряд ли выйдут из кризиса", - считает Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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