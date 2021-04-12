https://ria.ru/20210412/sverzhenie-1727947076.html

Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали план по его свержению

Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали план по его свержению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в некоторых зарубежных столицах разрабатывался план по его свержению. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:44

2021-04-12T17:44

2021-04-12T17:45

ильхам алиев

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в некоторых зарубежных столицах разрабатывался план по его свержению."Против меня были попытки государственного переворота. В 2003 году фракция "Народный фронт-Мусават" (оппозиционная – ред.), на площади Азадлыг ("Свобода" – ред.) хотела организовать военный переворот, но он не был осуществлен, и народ не поддержал его. В 2005 году они хотели организовать в Азербайджане "оранжевую революцию". На них уже были оранжевые повязки. Привезли оранжевые палатки. Какая была цель? Цель - привести к власти предателей, передать Карабах армянам и возглавить Азербайджан", - заявил Алиев в понедельник на открытии парка военных трофеев в Баку, где продемонстрировано вооружение, захваченное у армянской стороны во время эскалации в Карабахе.По его словам, "в некоторых зарубежных столицах было решено свергнуть Ильхама Алиева"."В то время была мода на "оранжевую революцию". То тут, то там происходили революции. Теперь все видят, что случилось с этими революциями. Страны находятся в плачевном состоянии, не в состоянии выйти из кризиса, кризис длится 15-17 лет. Эти страны вряд ли выйдут из кризиса", - считает Алиев.

https://ria.ru/20210412/iskander-1727927023.html

баку

азербайджан

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ильхам алиев, баку, азербайджан, в мире