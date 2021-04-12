В Белоруссии начался суд над соратниками Тихановской
15:03 12.04.2021 (обновлено: 15:04 12.04.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Суд в Гомеле начал рассматривать уголовное дело в отношении четверых доверенных лиц экс-кандидата на пост президента Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской, которых обвиняют в планировании захвата зданий местных органов управления, сообщает в понедельник государственное издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Громкий судебный процесс по делу о захвате исполкомов начался в Гомеле. На скамье подсудимых суда Железнодорожного района четыре бывших доверенных лица Светланы Тихановской, которые были задержаны накануне последних президентских выборов", - говорится в сообщении на сайте издания.
По его данным, все четверо обвиняемых – из Гомеля: официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин, а также Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.
"В ходе судебного заседания государственный обвинитель отметил, что по данным проведенного расследования, обвиняемые обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, отделов и управления милиции. Тихановская поддержала план, согласившись выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков типа "Шпага", раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений", - говорится в сообщении.
В начале марта в СК Белоруссии сообщили, что дело против доверенных лиц Тихановской передано для направления в суд. По данным СК, четыре человека обвиняются по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Кроме того, одному из обвиняемых инкриминировано публичное оскорбление представителей власти - сотрудников милиции. Ведомство также опубликовало видео со встречи 5 августа 2020 года, организованной с целью проработки и подробного планирования действий, на которой "присутствовала, в том числе, сама Тихановская". Между тем пресс-служба Тихановской заявила, что оппозиционный политик не участвовала в разработке планов по организации беспорядков и захвата зданий.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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2 апреля, 18:21Тихановскую внесли в список причастных к терроризму