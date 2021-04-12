https://ria.ru/20210412/su-34-1727825036.html
Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 расширили за счет установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил РИА РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T03:07
2021-04-12T03:07
2021-04-12T03:20
новое оружие россии
россия
су-34
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 расширили за счет установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Несколько самолетов, по словам собеседника агентства, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ - для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ - для радиолокационной разведки и УКР-РТ - для радиотехнической.Источник отметил, что "новая аппаратура создана НИИ "Кулон" холдинга "Росэлектроника" в рамках опытно-конструкторской работы, предполагающей расширение разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34".Новые УКР, подчеркнул собеседник, существенного повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.
https://ria.ru/20201208/ucheniya-1588302791.html
https://ria.ru/20201022/bombardirovschik-1580962220.html
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россия, су-34, безопасность
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34
расширили за счет установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Несколько самолетов, по словам собеседника агентства, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ - для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ - для радиолокационной разведки и УКР-РТ - для радиотехнической.
Источник отметил, что "новая аппаратура создана НИИ "Кулон" холдинга "Росэлектроника
" в рамках опытно-конструкторской работы, предполагающей расширение разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34".
Новые УКР, подчеркнул собеседник, существенного повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения.
"Кроме того, новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве", - добавил он.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.
На вооружении российской армии, по данным из открытых источников, находятся более 120 таких самолетов.