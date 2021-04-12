https://ria.ru/20210412/stroyka-1727872341.html

Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра

Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра

В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:59

2021-04-12T11:59

2021-04-12T11:59

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Недвижимость. В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Это наиболее важная часть всего комплекса зданий – 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы", - сказал он.Как рассказал глава московского стройкомплекса, ранее строители завершили земляные работы и устройство буронабивных свай и успели к настоящему времени смонтировать 442 тонны арматуры и уложить более 1,2 тысячи кубометров бетона в фундаментную плиту будущей высотки.Одновременно с этим на стройплощадке продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего космоцентра. На строительстве НКЦ задействовано примерно 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц техники.Строительство Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы началось в 2019 году. Завершить его планируется в конце 2022-го. Здесь разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит боле 250 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва