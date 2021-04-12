Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/stroyka-1727872341.html
Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра
Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра
В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:59
2021-04-12T11:59
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:449:2392:1795_1920x0_80_0_0_f4a9e807491509d5ac415d5eae59540a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Недвижимость. В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Это наиболее важная часть всего комплекса зданий – 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы", - сказал он.Как рассказал глава московского стройкомплекса, ранее строители завершили земляные работы и устройство буронабивных свай и успели к настоящему времени смонтировать 442 тонны арматуры и уложить более 1,2 тысячи кубометров бетона в фундаментную плиту будущей высотки.Одновременно с этим на стройплощадке продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего космоцентра. На строительстве НКЦ задействовано примерно 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц техники.Строительство Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы началось в 2019 году. Завершить его планируется в конце 2022-го. Здесь разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит боле 250 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:225:2392:2019_1920x0_80_0_0_ec6454bd2c486ec5389208f8164d8d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра

11:59 12.04.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Недвижимость. В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Это наиболее важная часть всего комплекса зданий – 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы", - сказал он.
Проект многоуровневой перехватывающей парковки в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Ховрино - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 11:49
Бочкарев: многоуровневую парковку в ТПУ "Ховрино" откроют в 2022 году
Как рассказал глава московского стройкомплекса, ранее строители завершили земляные работы и устройство буронабивных свай и успели к настоящему времени смонтировать 442 тонны арматуры и уложить более 1,2 тысячи кубометров бетона в фундаментную плиту будущей высотки.
Одновременно с этим на стройплощадке продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего космоцентра. На строительстве НКЦ задействовано примерно 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц техники.
Строительство Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы началось в 2019 году. Завершить его планируется в конце 2022-го. Здесь разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит боле 250 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния