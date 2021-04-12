https://ria.ru/20210412/stroyka-1727872341.html
Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра
Бочкарев: началось возведение высотной части Космического центра
В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:59
2021-04-12T11:59
2021-04-12T11:59
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:449:2392:1795_1920x0_80_0_0_f4a9e807491509d5ac415d5eae59540a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Недвижимость. В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Это наиболее важная часть всего комплекса зданий – 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы", - сказал он.Как рассказал глава московского стройкомплекса, ранее строители завершили земляные работы и устройство буронабивных свай и успели к настоящему времени смонтировать 442 тонны арматуры и уложить более 1,2 тысячи кубометров бетона в фундаментную плиту будущей высотки.Одновременно с этим на стройплощадке продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего космоцентра. На строительстве НКЦ задействовано примерно 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц техники.Строительство Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы началось в 2019 году. Завершить его планируется в конце 2022-го. Здесь разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит боле 250 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20210409/bochkarev-1727501348.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:225:2392:2019_1920x0_80_0_0_ec6454bd2c486ec5389208f8164d8d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 12 апр - РИА Недвижимость.
В Москве началось возведение башенной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"Это наиболее важная часть всего комплекса зданий – 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем, с общей площадью помещений 62 тысячи квадратных метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы", - сказал он.
Как рассказал глава московского стройкомплекса, ранее строители завершили земляные работы и устройство буронабивных свай и успели к настоящему времени смонтировать 442 тонны арматуры и уложить более 1,2 тысячи кубометров бетона в фундаментную плиту будущей высотки.
Одновременно с этим на стройплощадке продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего космоцентра. На строительстве НКЦ задействовано примерно 1,2 тысячи человек и почти 40 единиц техники.
Строительство Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева на западе Москвы началось в 2019 году. Завершить его планируется в конце 2022-го. Здесь разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит боле 250 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек.