https://ria.ru/20210412/statuya-1727873292.html
В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей
В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей
В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:02
2021-04-12T12:02
2021-04-12T15:20
культура
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post.Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров выше, чем Христос-Искупитель. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов. Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.
https://ria.ru/20210324/kartina-1602577004.html
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рио-де-жанейро (город), бразилия