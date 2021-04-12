https://ria.ru/20210412/statuya-1727873292.html

В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей

В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей

В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:02

2021-04-12T12:02

2021-04-12T15:20

культура

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post.Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров выше, чем Христос-Искупитель. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов. Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.

https://ria.ru/20210324/kartina-1602577004.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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2021

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рио-де-жанейро (город), бразилия