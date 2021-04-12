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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/statuya-1727873292.html
В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей
В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей
В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:02
2021-04-12T15:20
культура
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post.Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров выше, чем Христос-Искупитель. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов. Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.
https://ria.ru/20210324/kartina-1602577004.html
рио-де-жанейро (город)
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рио-де-жанейро (город), бразилия

В Бразилии появится статуя Христа выше предыдущей

12:02 12.04.2021 (обновлено: 15:20 12.04.2021)
 
© AFP 2021 / SILVIO AVILAНовая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия
Новая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AFP 2021 / SILVIO AVILA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Бразилии строят второй монумент Иисусу Христу, который будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post.
Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров выше, чем Христос-Искупитель. Стоимость проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов.
© AFP 2021 / SILVIO AVILAНовая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия
Новая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AFP 2021 / SILVIO AVILA
Новая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия
Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.
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