https://ria.ru/20210412/status-1727957005.html

Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере

Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:30

2021-04-12T18:30

2021-04-12T19:33

наука

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

байконур (город)

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере."В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин отметил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей."Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина с международным экипажем", - добавил президент.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954007.html

россия

байконур (город)

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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса “Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса 2021-04-12T18:30 true PT0M54S

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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, байконур (город)