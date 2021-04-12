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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210412/status-1727957005.html
Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере
Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:30
2021-04-12T19:33
наука
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
байконур (город)
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере."В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин отметил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей."Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина с международным экипажем", - добавил президент.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html
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96
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353
60
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, байконур (город)

Путин призвал усилить ведущие позиции России в космической сфере

18:30 12.04.2021 (обновлено: 19:33 12.04.2021)
 
© РИА НовостиВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере.
"В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:15Наука
Путин отметил роль России в освоении космоса
Путин отметил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей.
"Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина с международным экипажем", - добавил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:14Наука
Путин призвал проанализировать проекты в космической отрасли
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинБайконур (город)
 
 
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