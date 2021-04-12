Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/startapy-1727896447.html
Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования
Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования
Технологические подходы к созданию стартапов нужно внедрить в систему высшего образования РФ, к примеру, это может быть темой дипломной работы, считает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:48
2021-04-12T13:51
навигатор абитуриента
россия
михаил мишустин
московский авиационный институт
технологии
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727882923_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_4f6e5d5c37c4e069e8d0cc55b22531c9.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Технологические подходы к созданию стартапов нужно внедрить в систему высшего образования РФ, к примеру, это может быть темой дипломной работы, считает премьер-министр Михаил Мишустин."Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.Он сообщил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты", и пообещал вернуться к этому вопросу на заседании правительства.Говоря о развитии научной отрасли в России, премьер отметил, что в течение года в стране должно появиться 450 новых научных лабораторий, а к 2024 году это количество планируется удвоить. Лаборатории должны появиться в 219 вузах страны.
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727882923_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_baea33cec62907f1bc3b1dcb5b391f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, михаил мишустин, московский авиационный институт, технологии, образование - общество, общество

Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования

13:48 12.04.2021 (обновлено: 13:51 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Технологические подходы к созданию стартапов нужно внедрить в систему высшего образования РФ, к примеру, это может быть темой дипломной работы, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
"Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.
Он сообщил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты", и пообещал вернуться к этому вопросу на заседании правительства.
Говоря о развитии научной отрасли в России, премьер отметил, что в течение года в стране должно появиться 450 новых научных лабораторий, а к 2024 году это количество планируется удвоить. Лаборатории должны появиться в 219 вузах страны.
Надпись Стартап - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 08:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
 
Навигатор абитуриентаРоссияМихаил МишустинМосковский авиационный институтТехнологииОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния