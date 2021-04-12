https://ria.ru/20210412/startapy-1727896447.html
Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования
Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования
Технологические подходы к созданию стартапов нужно внедрить в систему высшего образования РФ, к примеру, это может быть темой дипломной работы, считает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:48
2021-04-12T13:48
2021-04-12T13:51
навигатор абитуриента
россия
михаил мишустин
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технологии
образование - общество
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Технологические подходы к созданию стартапов нужно внедрить в систему высшего образования РФ, к примеру, это может быть темой дипломной работы, считает премьер-министр Михаил Мишустин."Технологический подход к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.Он сообщил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты", и пообещал вернуться к этому вопросу на заседании правительства.Говоря о развитии научной отрасли в России, премьер отметил, что в течение года в стране должно появиться 450 новых научных лабораторий, а к 2024 году это количество планируется удвоить. Лаборатории должны появиться в 219 вузах страны.
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html
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навигатор абитуриента, россия, михаил мишустин, московский авиационный институт, технологии, образование - общество, общество