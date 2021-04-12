В США прошли митинги под лозунгом "Жизни белых имеют значение"
08:46 12.04.2021 (обновлено: 13:01 12.04.2021)
© REUTERS / Ringo ChiuМужчина с флагами на акции White Lives Matter в Хантингтон-Бич, Калифорния, США
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Почти никто не пришел на митинги в США под лозунгом "Жизни белых имеют значение", запланированные на воскресенье, сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что акции планировались в мессенджерах с шифрованием. Цель организаторов маршей — "выступить против" СМИ, власти и образовательных учреждений, которые, как утверждается, притесняют белых. С 2015 года, отмечает канал, лозунг "Жизни белых имеют значение" применялся сторонниками превосходства белой расы, в том числе неонацистами и другими ультраправыми радикалами.
Малочисленные акции прошли в разных городах США. В частности, в парк города Роли в Северной Каролине, где планировался марш под таким лозунгом, пришли антифашисты и борцы с расизмом. В Нью-Йорке собралось более десятка протестующих, но не в том месте, где должен был состояться митинг.
В Альбукерке (штат Нью-Мексико) на акцию пришел только один протестующий — его окружила полиция и оттеснила его от участников акции с другой повесткой. События развивались похожим образом в техасском Форт-Уэрте, где у плаката с лозунгом находились трое протестующих.
Во многих городах, как указывает канал, собрались "участники контрпротеста", которые скандировали: "Жизни чернокожих имеют значение", а также: "Единство и объединение".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них надавил ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.