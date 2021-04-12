https://ria.ru/20210412/ssha-1727834777.html

В США прошли митинги под лозунгом "Жизни белых имеют значение"

В США прошли митинги под лозунгом "Жизни белых имеют значение"

Почти никто не пришел на митинги в США под лозунгом "Жизни белых имеют значение", запланированные на воскресенье, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:46

2021-04-12T08:46

2021-04-12T13:01

нью-мексико

нью-йорк (город)

роли

альбукерке

сша

северная каролина

в мире

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Почти никто не пришел на митинги в США под лозунгом "Жизни белых имеют значение", запланированные на воскресенье, сообщает телеканал NBC News.Отмечается, что акции планировались в мессенджерах с шифрованием. Цель организаторов маршей — "выступить против" СМИ, власти и образовательных учреждений, которые, как утверждается, притесняют белых. С 2015 года, отмечает канал, лозунг "Жизни белых имеют значение" применялся сторонниками превосходства белой расы, в том числе неонацистами и другими ультраправыми радикалами.Малочисленные акции прошли в разных городах США. В частности, в парк города Роли в Северной Каролине, где планировался марш под таким лозунгом, пришли антифашисты и борцы с расизмом. В Нью-Йорке собралось более десятка протестующих, но не в том месте, где должен был состояться митинг.В Альбукерке (штат Нью-Мексико) на акцию пришел только один протестующий — его окружила полиция и оттеснила его от участников акции с другой повесткой. События развивались похожим образом в техасском Форт-Уэрте, где у плаката с лозунгом находились трое протестующих.Во многих городах, как указывает канал, собрались "участники контрпротеста", которые скандировали: "Жизни чернокожих имеют значение", а также: "Единство и объединение".По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них надавил ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727830128.html

нью-мексико

нью-йорк (город)

роли

альбукерке

сша

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-мексико, нью-йорк (город), роли, альбукерке, сша, северная каролина, в мире