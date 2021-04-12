https://ria.ru/20210412/sroki-1727955649.html
Путин допустил пересмотр сроков исполнения задач в космической сфере
Путин допустил пересмотр сроков исполнения задач в космической сфере
Срок исполнения задач в космической сфере в динамично меняющемся мире, возможно, стоит и уточнить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:22
2021-04-12T18:22
2021-04-12T22:11
наука
россия
космос - риа наука
владимир путин
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_abce82ad95616e549052191018824bee.jpg
ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Срок исполнения задач в космической сфере в динамично меняющемся мире, возможно, стоит и уточнить, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник посетил Саратовскую область, проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции."Понимаю, что с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий, определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать", - сказал президент."Если у участников сегодняшнего совещания есть такие предложения, мы их, безусловно, обсудим в ходе сегодняшней встречи", - добавил он.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b081dfd3862b367bf42e4500944a1fae.jpg
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
2021-04-12T18:22
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, владимир путин, саратовская область