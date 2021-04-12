https://ria.ru/20210412/sroki-1727955649.html

Путин допустил пересмотр сроков исполнения задач в космической сфере

Путин допустил пересмотр сроков исполнения задач в космической сфере

Срок исполнения задач в космической сфере в динамично меняющемся мире, возможно, стоит и уточнить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:22

2021-04-12T18:22

2021-04-12T22:11

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/94322/42/943224268_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_abce82ad95616e549052191018824bee.jpg

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Срок исполнения задач в космической сфере в динамично меняющемся мире, возможно, стоит и уточнить, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник посетил Саратовскую область, проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции."Понимаю, что с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий, определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать", - сказал президент."Если у участников сегодняшнего совещания есть такие предложения, мы их, безусловно, обсудим в ходе сегодняшней встречи", - добавил он.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса “Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса 2021-04-12T18:22 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, владимир путин, саратовская область