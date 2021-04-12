https://ria.ru/20210412/sputnik-1727975730.html

Президент Словакии хочет рассекретить договор о поставке "Спутника V"

Президент Словакии хочет рассекретить договор о поставке "Спутника V"

Президент Словакии Зузана Чапутова намерена во вторник встретиться с главой минздрава Владимиром Ленгварским и узнать у него, почему соглашение о поставке... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:32

2021-04-12T20:32

2021-04-12T20:32

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

зузана чапутова

коронавирусы

петер сийярто

российский фонд прямых инвестиций

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ПРАГА, 12 апр – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова намерена во вторник встретиться с главой минздрава Владимиром Ленгварским и узнать у него, почему соглашение о поставке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в страну носит закрытый характер, хочет сама познакомиться с этим договором и узнать, может ли к нему получить доступ общественность."Я уже попросила главу минздрава о доступе к соглашению с производителем российской вакцины "Спутник V", которое является тайным. Во вторник я намерена узнать у главы минздрава, почему это соглашение является тайным и может ли оно быть открыто для общественности", - сказала Чапутова в понедельник во время посещения Биомедицинского центра Словацкой академии наук (БМЦ САН), ее выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.Помимо БМЦ САН Чапутова посетила также Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) и выразила поддержку обоим коллективам, добавив, что не сомневается в высокой квалификации работающих здесь специалистов.Президент выразила несогласие с тем, что тема вакцинации "Спутником V" была использована для разделения общественности Словакии.По словам Чапутовой, правительство Словакии делает все для того, чтобы полученные дозы "Спутника V" можно было использовать в республике.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были тогдашние премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" из 200 тысяч доз в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов ГИКЛ как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".В пятницу Матович после переговоров в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory).

https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727947905.html

россия

словакия

венгрия

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