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В Финляндии запустят первый в мире деревянный спутник
В Финляндии запустят первый в мире деревянный спутник
Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями в Международный день полета человека в космос... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:58
2021-04-12T16:59
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новая зеландия
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями в Международный день полета человека в космос объявило о готовности к выводу первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли, сообщает компания UPM."Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится до конца 2021 года туда, где раньше никогда не было древесины. Его миссия - собирать данные о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации в течение длительного времени с целью оценки использования древесных материалов в космических конструкциях", - говорится в сообщении.Спутник будет выведен на полярную орбиту с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab. Запуск будет произведен с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник будет вращаться вокруг Земли на высоте 500-550 километров, совершая полный оборот примерно за 1,5 часа.Спутник представляет собой куб с длиной стороны 10 сантиметров и весит один килограмм, поведение фанеры будет отслеживаться бортовыми датчиками, включающими две камеры, одна из которых установлена на выдвижной стреле.UPM - глобальная финская компания по деревопереработке, развивает шесть направлений: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood. В штате насчитывается 18 тысяч сотрудников по всему миру, включая Россию, годовой объем продаж составляет около 8,6 миллиарда евро. Акции котируются на бирже NASDAQ Helsinki Ltd.
https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html
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россия, земля, космос - риа наука, новая зеландия, финляндия

В Финляндии запустят первый в мире деревянный спутник

16:58 12.04.2021 (обновлено: 16:59 12.04.2021)
 
© Фото : UPMНаноспутник WISA Woodsat
Наноспутник WISA Woodsat - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : UPM
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями в Международный день полета человека в космос объявило о готовности к выводу первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли, сообщает компания UPM.
"Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится до конца 2021 года туда, где раньше никогда не было древесины. Его миссия - собирать данные о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации в течение длительного времени с целью оценки использования древесных материалов в космических конструкциях", - говорится в сообщении.
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Спутник будет выведен на полярную орбиту с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab. Запуск будет произведен с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник будет вращаться вокруг Земли на высоте 500-550 километров, совершая полный оборот примерно за 1,5 часа.
Спутник представляет собой куб с длиной стороны 10 сантиметров и весит один килограмм, поведение фанеры будет отслеживаться бортовыми датчиками, включающими две камеры, одна из которых установлена на выдвижной стреле.
UPM - глобальная финская компания по деревопереработке, развивает шесть направлений: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood. В штате насчитывается 18 тысяч сотрудников по всему миру, включая Россию, годовой объем продаж составляет около 8,6 миллиарда евро. Акции котируются на бирже NASDAQ Helsinki Ltd.
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