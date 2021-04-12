https://ria.ru/20210412/sputnik-1727938688.html

В Финляндии запустят первый в мире деревянный спутник

В Финляндии запустят первый в мире деревянный спутник

Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями в Международный день полета человека в космос... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:58

2021-04-12T16:58

2021-04-12T16:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Одно из подразделений финского предприятия по деревопереработке UPM совместно с аэрокосмическими компаниями в Международный день полета человека в космос объявило о готовности к выводу первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли, сообщает компания UPM."Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится до конца 2021 года туда, где раньше никогда не было древесины. Его миссия - собирать данные о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации в течение длительного времени с целью оценки использования древесных материалов в космических конструкциях", - говорится в сообщении.Спутник будет выведен на полярную орбиту с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab. Запуск будет произведен с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник будет вращаться вокруг Земли на высоте 500-550 километров, совершая полный оборот примерно за 1,5 часа.Спутник представляет собой куб с длиной стороны 10 сантиметров и весит один килограмм, поведение фанеры будет отслеживаться бортовыми датчиками, включающими две камеры, одна из которых установлена на выдвижной стреле.UPM - глобальная финская компания по деревопереработке, развивает шесть направлений: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood. В штате насчитывается 18 тысяч сотрудников по всему миру, включая Россию, годовой объем продаж составляет около 8,6 миллиарда евро. Акции котируются на бирже NASDAQ Helsinki Ltd.

https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html

https://ria.ru/20210412/relef-1727836901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, космос - риа наука, новая зеландия, финляндия