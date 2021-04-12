https://ria.ru/20210412/sputnik-1727841964.html

На радио Sputnik стартовала Неделя космоса

На радио Sputnik стартовала Неделя космоса

РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:43

2021-04-12T09:43

2021-04-12T09:50

россия

сергей рязанский

марс

медиалогия

елена серова

космос - риа наука

елена кондакова

общество

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проект "Хочу быть космонавтом", приуроченный к 60-летию гагаринского полета - первого полета человека в космос, стартовал на радио Sputnik. С 12 по 15 апреля в эфире и на сайте радио Sputnik, а также в его официальных аккаунтах в FB, Twitter, Telegram, Вконтакте и ОК, а также Instagram и Soundcloud, будут звучать истории тех, кто составил славу российской пилотируемой космонавтики, тех, кто однажды сказал: "Хочу быть космонавтом", - и мечта которых сбылась. Участники проекта поговорят о том, что значит в профессии космонавта умение ждать, почему в России женщины редко летают в космос, зачем человеку Марс и Луна и почему на орбитальной станции нет потолка и пола.Гостьей первого выпуска стала российский космонавт и политик, Герой Российской Федерации Елена Серова. Вспоминая о своих ощущениях перед полетом, Серова рассказала: "На старте присутствовали представители иностранных СМИ, очень пристальное внимание, задавалось много каверзных вопросов, делалось это, конечно, специально. Где-то намеренно подчеркнуть, что я женщина, про прическу давай задавать вопросы. Я, конечно, отшучивалась, говорила, посмотрите, у меня коллеги сегодня подстриглись, вам их прическа не нравится…. Но что я должна была им ответить, я как специалист готовилась столько времени, а они мне про волосы задают вопросы. Я же туда не просто лечу, чтобы отдохнуть".Среди героев проекта - летчики-космонавты Сергей Рязанский, Михаил Корниенко, Олег Котов, Александр Лазуткин, Елена Кондакова, Юрий Усачев, Александр Лавейкин, Михаил Корниенко.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Радио Sputnik сохранило свое лидерство и в январе и феврале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.

https://ria.ru/20210317/podkast-1601628610.html

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рязанский, марс, медиалогия, елена серова, космос - риа наука, елена кондакова, общество