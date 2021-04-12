Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/sputnik-1727841964.html
На радио Sputnik стартовала Неделя космоса
На радио Sputnik стартовала Неделя космоса
РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:43
2021-04-12T09:50
россия
сергей рязанский
марс
медиалогия
елена серова
космос - риа наука
елена кондакова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727841402_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_692362883a5298176eda16e06a97f08d.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проект "Хочу быть космонавтом", приуроченный к 60-летию гагаринского полета - первого полета человека в космос, стартовал на радио Sputnik. С 12 по 15 апреля в эфире и на сайте радио Sputnik, а также в его официальных аккаунтах в FB, Twitter, Telegram, Вконтакте и ОК, а также Instagram и Soundcloud, будут звучать истории тех, кто составил славу российской пилотируемой космонавтики, тех, кто однажды сказал: "Хочу быть космонавтом", - и мечта которых сбылась. Участники проекта поговорят о том, что значит в профессии космонавта умение ждать, почему в России женщины редко летают в космос, зачем человеку Марс и Луна и почему на орбитальной станции нет потолка и пола.Гостьей первого выпуска стала российский космонавт и политик, Герой Российской Федерации Елена Серова. Вспоминая о своих ощущениях перед полетом, Серова рассказала: "На старте присутствовали представители иностранных СМИ, очень пристальное внимание, задавалось много каверзных вопросов, делалось это, конечно, специально. Где-то намеренно подчеркнуть, что я женщина, про прическу давай задавать вопросы. Я, конечно, отшучивалась, говорила, посмотрите, у меня коллеги сегодня подстриглись, вам их прическа не нравится…. Но что я должна была им ответить, я как специалист готовилась столько времени, а они мне про волосы задают вопросы. Я же туда не просто лечу, чтобы отдохнуть".Среди героев проекта - летчики-космонавты Сергей Рязанский, Михаил Корниенко, Олег Котов, Александр Лазуткин, Елена Кондакова, Юрий Усачев, Александр Лавейкин, Михаил Корниенко.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Радио Sputnik сохранило свое лидерство и в январе и феврале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
https://ria.ru/20210317/podkast-1601628610.html
https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html
россия
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727841402_267:0:1280:760_1920x0_80_0_0_44929dcc84bca06216cd45973a971301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рязанский, марс, медиалогия, елена серова, космос - риа наука, елена кондакова, общество

На радио Sputnik стартовала Неделя космоса

09:43 12.04.2021 (обновлено: 09:50 12.04.2021)
 
© SputnikНа радио Sputnik стартовала Неделя космоса
На радио Sputnik стартовала Неделя космоса - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проект "Хочу быть космонавтом", приуроченный к 60-летию гагаринского полета - первого полета человека в космос, стартовал на радио Sputnik. С 12 по 15 апреля в эфире и на сайте радио Sputnik, а также в его официальных аккаунтах в FB, Twitter, Telegram, Вконтакте и ОК, а также Instagram и Soundcloud, будут звучать истории тех, кто составил славу российской пилотируемой космонавтики, тех, кто однажды сказал: "Хочу быть космонавтом", - и мечта которых сбылась. Участники проекта поговорят о том, что значит в профессии космонавта умение ждать, почему в России женщины редко летают в космос, зачем человеку Марс и Луна и почему на орбитальной станции нет потолка и пола.
Гостьей первого выпуска стала российский космонавт и политик, Герой Российской Федерации Елена Серова. Вспоминая о своих ощущениях перед полетом, Серова рассказала: "На старте присутствовали представители иностранных СМИ, очень пристальное внимание, задавалось много каверзных вопросов, делалось это, конечно, специально. Где-то намеренно подчеркнуть, что я женщина, про прическу давай задавать вопросы. Я, конечно, отшучивалась, говорила, посмотрите, у меня коллеги сегодня подстриглись, вам их прическа не нравится…. Но что я должна была им ответить, я как специалист готовилась столько времени, а они мне про волосы задают вопросы. Я же туда не просто лечу, чтобы отдохнуть".
Постер тематического подкаста 30 лет без СССР. Мой 1991 год - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:14
Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"
Среди героев проекта - летчики-космонавты Сергей Рязанский, Михаил Корниенко, Олег Котов, Александр Лазуткин, Елена Кондакова, Юрий Усачев, Александр Лавейкин, Михаил Корниенко.
Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Радио Sputnik сохранило свое лидерство и в январе и феврале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:27
Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности
 
РоссияСергей РязанскийМарсМедиалогияЕлена СероваКосмос - РИА НаукаЕлена КондаковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния