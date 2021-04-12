На радио Sputnik стартовала Неделя космоса
09:43 12.04.2021 (обновлено: 09:50 12.04.2021)
© SputnikНа радио Sputnik стартовала Неделя космоса
© Sputnik
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проект "Хочу быть космонавтом", приуроченный к 60-летию гагаринского полета - первого полета человека в космос, стартовал на радио Sputnik. С 12 по 15 апреля в эфире и на сайте радио Sputnik, а также в его официальных аккаунтах в FB, Twitter, Telegram, Вконтакте и ОК, а также Instagram и Soundcloud, будут звучать истории тех, кто составил славу российской пилотируемой космонавтики, тех, кто однажды сказал: "Хочу быть космонавтом", - и мечта которых сбылась. Участники проекта поговорят о том, что значит в профессии космонавта умение ждать, почему в России женщины редко летают в космос, зачем человеку Марс и Луна и почему на орбитальной станции нет потолка и пола.
Гостьей первого выпуска стала российский космонавт и политик, Герой Российской Федерации Елена Серова. Вспоминая о своих ощущениях перед полетом, Серова рассказала: "На старте присутствовали представители иностранных СМИ, очень пристальное внимание, задавалось много каверзных вопросов, делалось это, конечно, специально. Где-то намеренно подчеркнуть, что я женщина, про прическу давай задавать вопросы. Я, конечно, отшучивалась, говорила, посмотрите, у меня коллеги сегодня подстриглись, вам их прическа не нравится…. Но что я должна была им ответить, я как специалист готовилась столько времени, а они мне про волосы задают вопросы. Я же туда не просто лечу, чтобы отдохнуть".
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Среди героев проекта - летчики-космонавты Сергей Рязанский, Михаил Корниенко, Олег Котов, Александр Лазуткин, Елена Кондакова, Юрий Усачев, Александр Лавейкин, Михаил Корниенко.
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