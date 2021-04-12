Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства.
"Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз", - рассказал Кульбачевский.
Согласно информации на официальном портале мэра Москвы, для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума. Например, возле жилых домов днем он не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60. В палатах больниц и санаториев днем разрешен уровень в 50 децибел, а в ночные часы — только 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток — 55 децибел.
Глава департамента отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза: если в 2010 году это был 1 миллион тонн вредных веществ, то в 2020 году - 320 тысяч тонн.
"В прошлом году в связи с карантинными мероприятиями нагрузка на московскую природу и вообще на атмосферу уменьшилась, потому что меньше машин перемещалось по территории города, в первом, втором квартале мы отмечали некоторые улучшения... Но буквально с июля 2020 год вышел на параметры 2019 года - если подвести итоги второго полугодия, то практически ничем не отличается от 2019-го. А первый квартал 2021 года - в связи с тем, что зима была холодная, мало было дней, неблагоприятных для экологии, поэтому хорошее рассеивание, в принципе все на уровне, никаких опасений не вижу", - добавил Кульбачевский.