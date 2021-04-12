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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210412/shum-1727921593.html
Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел
Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел
Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:45
2021-04-12T15:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства.Согласно информации на официальном портале мэра Москвы, для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума. Например, возле жилых домов днем он не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60. В палатах больниц и санаториев днем разрешен уровень в 50 децибел, а в ночные часы — только 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток — 55 децибел.Глава департамента отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза: если в 2010 году это был 1 миллион тонн вредных веществ, то в 2020 году - 320 тысяч тонн.
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антон кульбачевский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел

15:45 12.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства.
"Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз", - рассказал Кульбачевский.
Согласно информации на официальном портале мэра Москвы, для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума. Например, возле жилых домов днем он не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60. В палатах больниц и санаториев днем разрешен уровень в 50 децибел, а в ночные часы — только 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток — 55 децибел.
Глава департамента отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза: если в 2010 году это был 1 миллион тонн вредных веществ, то в 2020 году - 320 тысяч тонн.
"В прошлом году в связи с карантинными мероприятиями нагрузка на московскую природу и вообще на атмосферу уменьшилась, потому что меньше машин перемещалось по территории города, в первом, втором квартале мы отмечали некоторые улучшения... Но буквально с июля 2020 год вышел на параметры 2019 года - если подвести итоги второго полугодия, то практически ничем не отличается от 2019-го. А первый квартал 2021 года - в связи с тем, что зима была холодная, мало было дней, неблагоприятных для экологии, поэтому хорошее рассеивание, в принципе все на уровне, никаких опасений не вижу", - добавил Кульбачевский.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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