https://ria.ru/20210412/shum-1727921593.html

Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел

Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел

Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:45

2021-04-12T15:45

2021-04-12T15:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уровень шума в Москве за 10 лет снизился на 10-20 децибел, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, шумовая служба департамента совместно с Роспотребнадзором работает чаще в ночное время по жалобам жителей, которые поступают в основном на объекты строительства.Согласно информации на официальном портале мэра Москвы, для разных мест столицы установлен свой допустимый уровень шума. Например, возле жилых домов днем он не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60. В палатах больниц и санаториев днем разрешен уровень в 50 децибел, а в ночные часы — только 40. В учебных заведениях предельно допустимый уровень шума в любое время суток — 55 децибел.Глава департамента отметил, что количество выбросов от автотранспорта по сравнению с 2010 годом снизилось в 3 раза: если в 2010 году это был 1 миллион тонн вредных веществ, то в 2020 году - 320 тысяч тонн.

https://realty.ria.ru/20210412/moskva-1727908877.html

москва

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2021

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антон кульбачевский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество