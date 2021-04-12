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Для автомобилистов в России могут ввести новые штрафы
Для автомобилистов в России могут ввести новые штрафы
В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения, вводящие штрафные санкции за вождение на летней или зимней резине вне... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:29
2021-04-12T06:12
россия
штрафы
авто
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения, вводящие штрафные санкции за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская газета".Как следует из подготовленного МВД проекта перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, в июне, июле и августе водителям будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в декабре, январе и феврале - на летней.При этом правила могут изменяться в зависимости от климатической зоны, то есть срок действия норм может быть расширен или сокращен.Сумма штрафа составит 500 рублей. Однако постановление правительства пока не подписано, поэтому требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.Ужесточение наказанияРанее правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.В новой редакции излагается статья 264(1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК России, во второй части которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние.Динамические дорожные знакиПортал Autonews ранее сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.Новые штрафыУправляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин ранее в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году. В частности, в КоАП теперь есть норма, которая предполагает, что владельцев оставленных разукомплектованных или брошенных автомобилей ждет предупреждение или штраф в размере одной-трех тысяч рублей.Также введены новые категории нарушений, ответственность за которые может доходить до 50 тысяч рублей. Штраф на такую сумму грозит за отказ от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может привести к лишению водительских прав на два-три года.
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россия, штрафы, авто

Для автомобилистов в России могут ввести новые штрафы

04:29 12.04.2021 (обновлено: 06:12 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения, вводящие штрафные санкции за вождение на летней или зимней резине вне сезона, сообщает "Российская газета".
Как следует из подготовленного МВД проекта перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, в июне, июле и августе водителям будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в декабре, январе и феврале - на летней.
При этом правила могут изменяться в зависимости от климатической зоны, то есть срок действия норм может быть расширен или сокращен.
Сумма штрафа составит 500 рублей. Однако постановление правительства пока не подписано, поэтому требование к сезонному использованию шин пока еще не вступило в силу.

Ужесточение наказания

Ранее правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
В новой редакции излагается статья 264(1) "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" УК России, во второй части которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние.

Динамические дорожные знаки

Портал Autonews ранее сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.
Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.

Новые штрафы

Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин ранее в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году. В частности, в КоАП теперь есть норма, которая предполагает, что владельцев оставленных разукомплектованных или брошенных автомобилей ждет предупреждение или штраф в размере одной-трех тысяч рублей.
Также введены новые категории нарушений, ответственность за которые может доходить до 50 тысяч рублей. Штраф на такую сумму грозит за отказ от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может привести к лишению водительских прав на два-три года.
 
РоссияШтрафыАвто
 
 
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