https://ria.ru/20210412/shkola-1727896239.html
В Кургане ученик прочел стихотворение Есенина с матом и получил "четыре"
В Кургане ученик прочел стихотворение Есенина с матом и получил "четыре"
Управление образования администрации Кургана проверяет информацию о том, что в одной из школ города ученик на уроке прочитал стихотворение Сергея Есенина,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:47
2021-04-12T13:47
2021-04-12T15:18
telegram (приложение)
сергей есенин
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр – РИА Новости. Управление образования администрации Кургана проверяет информацию о том, что в одной из школ города ученик на уроке прочитал стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования и науки региона.В одном из Telegram-каналов в понедельник разместили видео с урока литературы в школе Кургана, на котором школьник рассказал наизусть стихотворение Есенина "Ветер веет с юга и луна взошла", где содержалась ненормативная лексика. Учитель поставила ученику "четыре"."В настоящее время по данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сказала собеседница агентства."По информации управления образования Кургана, случай произошел в одной из курганских школ. Учитель задала детям на дом выучить стихотворение Есенина на выбор. Ребенок самостоятельно нашел и выучил это стихотворение. Оценка за него выставлена не была. После этого учитель провел с ребятами беседу о недопустимости использования нецензурной брани на уроках и ненормативной лексики в литературе", - сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона.Она уточнила, что по итогам проверки будет предоставлена информация.
https://ria.ru/20210412/mat-1727826673.html
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telegram (приложение), сергей есенин, курган