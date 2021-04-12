https://ria.ru/20210412/sevmorput-1727849979.html

Путин поручил проработать тарифы на проводку судов по Севморпути

Путин поручил проработать тарифы на проводку судов по Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос об установлении долгосрочных тарифов на... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:34

2021-04-12T10:34

2021-04-12T10:34

россия

северный морской путь

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос об установлении долгосрочных тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути, перечень поручений главы государства по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности опубликован в понедельник на сайте Кремля.Также кабинету министров и Росатому предстоит проработать вопрос об установлении ставок портовых сборов, взимаемых в морских портах, расположенных на побережье Севморпути, с учетом обязательного поддержания в исправном состоянии и развития объектов транспортной и портовой инфраструктуры, обеспечения безопасности мореплавания, соблюдения баланса интересов поставщиков и потребителей услуг.Эти поручения правительству и Росатому предстоит исполнить к 15 июня, а при необходимости - представить соответствующие предложения.

https://ria.ru/20210331/sevmorput-1603631819.html

россия

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россия, северный морской путь, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика