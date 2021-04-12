https://ria.ru/20210412/samoubiystvo-1727822116.html

СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала

СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала

Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" из-за гибели женщины, которую местные СМИ называют дочерью генерала... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T01:08

2021-04-12T01:08

2021-04-12T01:11

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ЕРЕВАН, 11 апр – РИА Новости. Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" из-за гибели женщины, которую местные СМИ называют дочерью генерала российской погранслужбы.Ранее специализирующийся на криминальных новостях ресурс shamshyan.сом сообщил о гибели в Ереване "дочери генерал-лейтенанта ФСБ". В Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей – армянин по национальности, служил в погранвойсках и недавно был уволен в запас.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК Армении, информация о самоубийстве поступила в полицию в воскресенье в 17.05 (16.05 мск). Тело женщины 1981 года рождения нашли на диване в квартире, расположенной на улице Давида Анахта. Рядом с телом найден принадлежащий ее отцу наградной пистолет Макарова."По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства. Назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/pashinyan-1727062758.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения, в мире