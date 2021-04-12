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СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" из-за гибели женщины, которую местные СМИ называют дочерью генерала... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T01:08
2021-04-12T01:11
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армения
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ЕРЕВАН, 11 апр – РИА Новости. Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" из-за гибели женщины, которую местные СМИ называют дочерью генерала российской погранслужбы.Ранее специализирующийся на криминальных новостях ресурс shamshyan.сом сообщил о гибели в Ереване "дочери генерал-лейтенанта ФСБ". В Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей – армянин по национальности, служил в погранвойсках и недавно был уволен в запас.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК Армении, информация о самоубийстве поступила в полицию в воскресенье в 17.05 (16.05 мск). Тело женщины 1981 года рождения нашли на диване в квартире, расположенной на улице Давида Анахта. Рядом с телом найден принадлежащий ее отцу наградной пистолет Макарова."По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства. Назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе СК.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения, в мире

СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала

01:08 12.04.2021 (обновлено: 01:11 12.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 апр – РИА Новости. Следственный комитет Армении завел уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" из-за гибели женщины, которую местные СМИ называют дочерью генерала российской погранслужбы.
Ранее специализирующийся на криминальных новостях ресурс shamshyan.сом сообщил о гибели в Ереване "дочери генерал-лейтенанта ФСБ". В Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей – армянин по национальности, служил в погранвойсках и недавно был уволен в запас.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК Армении, информация о самоубийстве поступила в полицию в воскресенье в 17.05 (16.05 мск). Тело женщины 1981 года рождения нашли на диване в квартире, расположенной на улице Давида Анахта. Рядом с телом найден принадлежащий ее отцу наградной пистолет Макарова.
"По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства. Назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе СК.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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