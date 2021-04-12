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Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели резервным бортом в Петербург
Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели резервным бортом в Петербург
Пассажиры вернувшегося в международный аэропорт Сочи рейса вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T07:10
2021-04-12T07:10
сочи
санкт-петербург
происшествия
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СОЧИ, 12 апр - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося в международный аэропорт Сочи рейса вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В воскресенье вечером вылетевший из Сочи в Петербург самолет вернулся в Сочи и успешно приземлился в аэропорту, причиной стала разгерметизация кабины. На борту было 190 пассажиров. Всех их в ожидании резервного борта разместили в гостиницу."Резервный борт вылетел в 4.46. Сейчас на пути в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Петербурге он должен приземлиться в 8.06.
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сочи, санкт-петербург, происшествия

Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели резервным бортом в Петербург

07:10 12.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 апр - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося в международный аэропорт Сочи рейса вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В воскресенье вечером вылетевший из Сочи в Петербург самолет вернулся в Сочи и успешно приземлился в аэропорту, причиной стала разгерметизация кабины. На борту было 190 пассажиров. Всех их в ожидании резервного борта разместили в гостиницу.
"Резервный борт вылетел в 4.46. Сейчас на пути в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Петербурге он должен приземлиться в 8.06.
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