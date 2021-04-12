https://ria.ru/20210412/samolet-1727828502.html

Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели резервным бортом в Петербург

Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели резервным бортом в Петербург

Пассажиры вернувшегося в международный аэропорт Сочи рейса вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T07:10

2021-04-12T07:10

2021-04-12T07:10

сочи

санкт-петербург

происшествия

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СОЧИ, 12 апр - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося в международный аэропорт Сочи рейса вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В воскресенье вечером вылетевший из Сочи в Петербург самолет вернулся в Сочи и успешно приземлился в аэропорту, причиной стала разгерметизация кабины. На борту было 190 пассажиров. Всех их в ожидании резервного борта разместили в гостиницу."Резервный борт вылетел в 4.46. Сейчас на пути в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Петербурге он должен приземлиться в 8.06.

https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html

сочи

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, санкт-петербург, происшествия