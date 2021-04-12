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СМИ: Иран установил личность причастного к инциденту на ядерном объекте
СМИ: Иран установил личность причастного к инциденту на ядерном объекте
Спецслужбы Ирана установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщил порталу Nour News чиновник в министерстве информации... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:41
2021-04-12T12:21
израиль
взрыв на ядерном объекте в иране
иран
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецслужбы Ирана установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщил порталу Nour News чиновник в министерстве информации (разведки) страны, знакомый с ситуацией.По его словам, сейчас идут мероприятия по поимке виновника.Вчера утром Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему, официальные лица Ирана также заявили о причастности Израиля, пообещав отомстить.Соглашение по ядерной программе ИранаВ 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
https://ria.ru/20210412/iran-1727841588.html
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израиль, взрыв на ядерном объекте в иране, иран, в мире

СМИ: Иран установил личность причастного к инциденту на ядерном объекте

10:41 12.04.2021 (обновлено: 12:21 12.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецслужбы Ирана установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщил порталу Nour News чиновник в министерстве информации (разведки) страны, знакомый с ситуацией.
По его словам, сейчас идут мероприятия по поимке виновника.
Вчера утром Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему, официальные лица Ирана также заявили о причастности Израиля, пообещав отомстить.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 09:52
В Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 04:00
NYT: Израиль устроил взрыв на ядерном объекте в Иране
 
ИзраильВзрыв на ядерном объекте в ИранеИранВ мире
 
 
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