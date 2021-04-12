СМИ: Иран установил личность причастного к инциденту на ядерном объекте
10:41 12.04.2021 (обновлено: 12:21 12.04.2021)
По его словам, сейчас идут мероприятия по поимке виновника.
Вчера утром Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением "ядерного терроризма".
Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила, что за инцидентом на объекте в Натанзе якобы стоит Израиль. К кибератаке на ядерный объект, как утверждается, причастен "Моссад". Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете New York Times сообщения о причастности Израиля к произошедшему, официальные лица Ирана также заявили о причастности Израиля, пообещав отомстить.
Соглашение по ядерной программе Ирана
В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.
Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.
Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.