https://ria.ru/20210412/s7-1727977415.html

S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня

S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня

Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:47

2021-04-12T20:47

2021-04-12T23:23

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва - Анталья, Даламан, Новосибирск - Анталья)", - сказала представитель компании."В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", - добавила она.

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