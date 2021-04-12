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S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня
S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня
Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:47
2021-04-12T23:23
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва - Анталья, Даламан, Новосибирск - Анталья)", - сказала представитель компании."В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", - добавила она.
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S7 приостановит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня

20:47 12.04.2021 (обновлено: 23:23 12.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
"Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (Москва - Анталья, Даламан, Новосибирск - Анталья)", - сказала представитель компании.
"В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях", - добавила она.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 20:22Распространение коронавируса
"Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию
 
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