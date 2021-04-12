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"Ростелеком" опроверг сообщения о выемке документов
"Ростелеком" опроверг сообщения о выемке документов
"Ростелеком" опроверг сообщения СМИ о выемке документов в офисе компании в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами, заявили журналистам РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:22
2021-04-12T11:22
россия
ростелеком
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Ростелеком" опроверг сообщения СМИ о выемке документов в офисе компании в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами, заявили журналистам в пресс-службе компании."В ответ на появившиеся вчера, 11 апреля 2020 года, сообщения ряда СМИ о том, что правоохранительные органы якобы провели выемку документов в офисе "Ростелекома" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании, считаем необходимым заявить, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.Вместе с тем, в компании подчеркнули, что "Ростелеком" уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, прикладывая усилия для выстраивания внутренних процессов, ориентированных на полное неприятие коррупции и любых злоупотреблений. "Это касается как внешних партнеров и контрагентов, так и сотрудников компании", - резюмировал представитель компании.
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россия, ростелеком, происшествия

"Ростелеком" опроверг сообщения о выемке документов

11:22 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Ростелеком" опроверг сообщения СМИ о выемке документов в офисе компании в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами, заявили журналистам в пресс-службе компании.
"В ответ на появившиеся вчера, 11 апреля 2020 года, сообщения ряда СМИ о том, что правоохранительные органы якобы провели выемку документов в офисе "Ростелекома" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании, считаем необходимым заявить, что данная информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.
Вместе с тем, в компании подчеркнули, что "Ростелеком" уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, прикладывая усилия для выстраивания внутренних процессов, ориентированных на полное неприятие коррупции и любых злоупотреблений. "Это касается как внешних партнеров и контрагентов, так и сотрудников компании", - резюмировал представитель компании.
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