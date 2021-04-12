https://ria.ru/20210412/rogozin-1727989568.html
Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы
Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7". РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:41
2021-04-12T22:41
2021-04-12T22:41
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
антон шкаплеров
дмитрий рогозин
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7"."Укрощение огня" - мой самый любимый фильм, (...) очень хороший фильм - "Салют-7", (...) и третий фильм еще не снят, он будет скоро снят - это наш совместный проект с Первым каналом", - сказал он в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.Ранее сообщалось, что 5 октября на корабле "Союзе МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер - для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на станции 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".Из-за этого Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, летающие сейчас на МКС, не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться в космосе на более длительное время.
https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров, дмитрий рогозин