https://ria.ru/20210412/rogozin-1727989568.html

Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы

Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7". РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:41

2021-04-12T22:41

2021-04-12T22:41

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

антон шкаплеров

дмитрий рогозин

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7"."Укрощение огня" - мой самый любимый фильм, (...) очень хороший фильм - "Салют-7", (...) и третий фильм еще не снят, он будет скоро снят - это наш совместный проект с Первым каналом", - сказал он в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.Ранее сообщалось, что 5 октября на корабле "Союзе МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер - для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на станции 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".Из-за этого Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, летающие сейчас на МКС, не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться в космосе на более длительное время.

https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html

https://ria.ru/20210412/rogozin-1727987341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров, дмитрий рогозин