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Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы
Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7". РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:41
2021-04-12T22:41
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
антон шкаплеров
дмитрий рогозин
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7"."Укрощение огня" - мой самый любимый фильм, (...) очень хороший фильм - "Салют-7", (...) и третий фильм еще не снят, он будет скоро снят - это наш совместный проект с Первым каналом", - сказал он в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.Ранее сообщалось, что 5 октября на корабле "Союзе МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер - для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на станции 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".Из-за этого Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, летающие сейчас на МКС, не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться в космосе на более длительное время.
https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров, дмитрий рогозин

Рогозин назвал свои самые любимые космические фильмы

22:41 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в тройку его любимых космических фильмов входят "Укрощение огня" и "Салют-7".
"Укрощение огня" - мой самый любимый фильм, (...) очень хороший фильм - "Салют-7", (...) и третий фильм еще не снят, он будет скоро снят - это наш совместный проект с Первым каналом", - сказал он в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Посетители в Московском музее космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 22:30
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Ранее сообщалось, что 5 октября на корабле "Союзе МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер - для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на станции 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".
Из-за этого Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, летающие сейчас на МКС, не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться в космосе на более длительное время.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнтон ШкаплеровДмитрий Рогозин
 
 
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