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Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне космонавтики
Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне космонавтики
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-12T22:30
2021-04-13T02:14
россия
космос
космос - риа наука
государственный департамент сша
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
сша
соцсети
в мире
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Рогозин назвал Госдеп "засранцами" за слова о Дне космонавтики
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он написал в твиттере.В публикации американского ведомства говорится, что сегодня по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра."Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", — написал Рогозин.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек — Юрий Гагарин. Сегодня в России отмечают День космонавтики.США не первый раз "забывают" об участии СССР в различных событиях и достижениях мирового масштаба. Так, в прошлом году накануне Дня Победы в аккаунте администрации президента США появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. Вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не упомянули. Интернет-пользователи, среди которых были не только россияне, но и иностранцы, возмутились подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, космос, космос - риа наука, государственный департамент сша, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), сша, соцсети, в мире

Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне космонавтики

22:30 12.04.2021 (обновлено: 02:14 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители в Московском музее космонавтики на ВДНХ
Посетители в Московском музее космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он написал в твиттере.
В публикации американского ведомства говорится, что сегодня по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина
"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", — написал Рогозин.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек — Юрий Гагарин. Сегодня в России отмечают День космонавтики.
США не первый раз "забывают" об участии СССР в различных событиях и достижениях мирового масштаба. Так, в прошлом году накануне Дня Победы в аккаунте администрации президента США появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. Вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не упомянули. Интернет-пользователи, среди которых были не только россияне, но и иностранцы, возмутились подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
 
РоссияКосмосКосмос - РИА НаукаГосударственный департамент СШАДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)СШАСоцсетиВ мире
 
 
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