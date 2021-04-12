https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html

Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне космонавтики

Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне космонавтики

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-12T22:30

2021-04-12T22:30

2021-04-13T02:14

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Рогозин назвал Госдеп "засранцами" за слова о Дне космонавтики

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил на публикацию в аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он написал в твиттере.В публикации американского ведомства говорится, что сегодня по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра."Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", — написал Рогозин.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек — Юрий Гагарин. Сегодня в России отмечают День космонавтики.США не первый раз "забывают" об участии СССР в различных событиях и достижениях мирового масштаба. Так, в прошлом году накануне Дня Победы в аккаунте администрации президента США появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. Вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не упомянули. Интернет-пользователи, среди которых были не только россияне, но и иностранцы, возмутились подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

https://ria.ru/20210412/zakharova-1727941574.html

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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-12T22:30 true PT2M48S

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