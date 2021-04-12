https://ria.ru/20210412/rogozin-1727987341.html

Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО

Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:18

2021-04-12T22:18

2021-04-12T22:18

россия

брюссель

роскосмос

нато

дмитрий рогозин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/93641/50/936415039_0:112:2803:1688_1920x0_80_0_0_ee7aa0a64f609f15cb75c3e9f816f9ff.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах."Приехал как-то раз в штаб-квартиру НАТО (в Брюсселе - ред.) на мотоцикле. С московскими номерами. Честно говоря, там был переполох, потому что у них вообще послы на мотоциклах не ездят", - сказал Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале."Что вы думаете, на следующий день все послы приехали на мотоциклах. Они это скрывали, стеснялись, а я пробил брешь", - добавил он.В 2008-2011 годах Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брюссель, роскосмос, нато, дмитрий рогозин, в мире