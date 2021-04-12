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Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО
Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:18
2021-04-12T22:18
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роскосмос
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах."Приехал как-то раз в штаб-квартиру НАТО (в Брюсселе - ред.) на мотоцикле. С московскими номерами. Честно говоря, там был переполох, потому что у них вообще послы на мотоциклах не ездят", - сказал Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале."Что вы думаете, на следующий день все послы приехали на мотоциклах. Они это скрывали, стеснялись, а я пробил брешь", - добавил он.В 2008-2011 годах Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО.
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россия, брюссель, роскосмос, нато, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО

22:18 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах.
"Приехал как-то раз в штаб-квартиру НАТО (в Брюсселе - ред.) на мотоцикле. С московскими номерами. Честно говоря, там был переполох, потому что у них вообще послы на мотоциклах не ездят", - сказал Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
"Что вы думаете, на следующий день все послы приехали на мотоциклах. Они это скрывали, стеснялись, а я пробил брешь", - добавил он.
В 2008-2011 годах Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО.
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РоссияБрюссельРоскосмосНАТОДмитрий РогозинВ мире
 
 
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