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Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО
Рогозин рассказал, как "пробил брешь" в НАТО
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:18
2021-04-12T22:18
2021-04-12T22:18
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как в бытность постпредом РФ при НАТО научил послов приезжать на работу на мотоциклах."Приехал как-то раз в штаб-квартиру НАТО (в Брюсселе - ред.) на мотоцикле. С московскими номерами. Честно говоря, там был переполох, потому что у них вообще послы на мотоциклах не ездят", - сказал Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале."Что вы думаете, на следующий день все послы приехали на мотоциклах. Они это скрывали, стеснялись, а я пробил брешь", - добавил он.В 2008-2011 годах Рогозин был постоянным представителем РФ при НАТО.
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