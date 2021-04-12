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Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии
Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии
Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:10
2021-04-12T08:10
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
цнииточмаш
владимир путин
технологии
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании других роботизированных комплексов, рассказал РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов, который принимал участие в испытаниях робота "Федора".Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015 свои умения робот продемонстрировал президенту России Владимиру Путину на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом."Это сейчас уже всем понятно, что антропоморфных роботов в военных действиях использовать не слишком эффективно: он большой, медлительный, требует особой эксплуатации с точки зрения поддержания баланса. Но тогда этот проект (сознание робота "Федора", ранее носившего название проект "Спасатель" и "Аватар" - ред.) явился значимым этапом для понимания, как развиваться дальше, задачу по "набиванию шишек" в процессе перспективных разработок он выполнил полностью", - сказал Давыдов.По его словам, наработки по "Федору" нашли свое применение в боевом роботизированном комплексе "Нерехта".
https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, цнииточмаш, владимир путин, технологии, безопасность

Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии

08:10 12.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на конференции Пилотируемые полёты в космос в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании других роботизированных комплексов, рассказал РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов, который принимал участие в испытаниях робота "Федора".
Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015 свои умения робот продемонстрировал президенту России Владимиру Путину на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.
Робот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО Исламское государство в Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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"Это сейчас уже всем понятно, что антропоморфных роботов в военных действиях использовать не слишком эффективно: он большой, медлительный, требует особой эксплуатации с точки зрения поддержания баланса. Но тогда этот проект (сознание робота "Федора", ранее носившего название проект "Спасатель" и "Аватар" - ред.) явился значимым этапом для понимания, как развиваться дальше, задачу по "набиванию шишек" в процессе перспективных разработок он выполнил полностью", - сказал Давыдов.
По его словам, наработки по "Федору" нашли свое применение в боевом роботизированном комплексе "Нерехта".
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Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
 
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)НПО "Андроидная техника"Фонд перспективных исследованийЦНИИТОЧМАШВладимир ПутинТехнологииБезопасность
 
 
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