https://ria.ru/20210412/roboty-1727831210.html

Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии

Эксперт оценил возможность применения антропоморфных роботов в армии

Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:10

2021-04-12T08:10

2021-04-12T08:10

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

цнииточмаш

владимир путин

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156089/84/1560898497_0:156:2332:1467_1920x0_80_0_0_7ac23ef921e74de42c9e07c86fc0806b.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Использование антропоморфных роботов типа "Федора" для боевых действий не слишком эффективно, но ценный опыт работы по такому проекту пригодился при создании других роботизированных комплексов, рассказал РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов, который принимал участие в испытаниях робота "Федора".Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015 свои умения робот продемонстрировал президенту России Владимиру Путину на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом."Это сейчас уже всем понятно, что антропоморфных роботов в военных действиях использовать не слишком эффективно: он большой, медлительный, требует особой эксплуатации с точки зрения поддержания баланса. Но тогда этот проект (сознание робота "Федора", ранее носившего название проект "Спасатель" и "Аватар" - ред.) явился значимым этапом для понимания, как развиваться дальше, задачу по "набиванию шишек" в процессе перспективных разработок он выполнил полностью", - сказал Давыдов.По его словам, наработки по "Федору" нашли свое применение в боевом роботизированном комплексе "Нерехта".

https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html

https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, цнииточмаш, владимир путин, технологии, безопасность