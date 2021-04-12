https://ria.ru/20210412/robot-1727956665.html

Китайцы скопировали робота Boston Dynamics и продают его в 30 раз дешевле

Китайцы скопировали робота Boston Dynamics и продают его в 30 раз дешевле

Китайская компания Welian представила робота AlphaDog, который сильно напоминает изделие Boston Dynamics. Об аналоге знаменитого Spot рассказывает Gizmochina. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:30

2021-04-12T18:30

2021-04-12T18:30

наука

роботы

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Китайская компания Welian представила робота AlphaDog, который сильно напоминает изделие Boston Dynamics. Об аналоге знаменитого Spot рассказывает Gizmochina.Китайский Spot получил название AlphaDog. Робот использует датчики и искусственный интеллект (ИИ) для работы. В компании обещают, что с обновлениями будут добавлены новые функции, включая помощь слабовидящим, лай и даже выполнение голосовых команд от владельца.Четырехногий AlphaDog способен развивать скорость до 16 км/ч и может сохранять равновесие, даже когда его пинают. Робот даже способен оценивать состояние грунта и принимать решение, насколько дорога проходима. Кроме того, робособака работает в мобильных сетях пятого поколения и может выполнять задачи автономно.Аналог робота Boston Dynamics пока продается лишь на китайском рынке и разница в стоимости колоссальная — если американский оригинал предлагается за 74 000 долларов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу), то AlphaDog оценивается в 2 400 долларов (185 000 рублей).

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/robot-1727367966.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роботы, гаджеты, технологии