Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210412/robot-1727956665.html
Китайцы скопировали робота Boston Dynamics и продают его в 30 раз дешевле
Китайцы скопировали робота Boston Dynamics и продают его в 30 раз дешевле
Китайская компания Welian представила робота AlphaDog, который сильно напоминает изделие Boston Dynamics. Об аналоге знаменитого Spot рассказывает Gizmochina. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:30
2021-04-12T18:30
наука
роботы
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727956435_0:3:1276:721_1920x0_80_0_0_7253996fdaa579aed2e8a97bc1c44af4.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Китайская компания Welian представила робота AlphaDog, который сильно напоминает изделие Boston Dynamics. Об аналоге знаменитого Spot рассказывает Gizmochina.Китайский Spot получил название AlphaDog. Робот использует датчики и искусственный интеллект (ИИ) для работы. В компании обещают, что с обновлениями будут добавлены новые функции, включая помощь слабовидящим, лай и даже выполнение голосовых команд от владельца.Четырехногий AlphaDog способен развивать скорость до 16 км/ч и может сохранять равновесие, даже когда его пинают. Робот даже способен оценивать состояние грунта и принимать решение, насколько дорога проходима. Кроме того, робособака работает в мобильных сетях пятого поколения и может выполнять задачи автономно.Аналог робота Boston Dynamics пока продается лишь на китайском рынке и разница в стоимости колоссальная — если американский оригинал предлагается за 74 000 долларов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу), то AlphaDog оценивается в 2 400 долларов (185 000 рублей).
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/robot-1727367966.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727956435_157:0:1121:723_1920x0_80_0_0_4f1db260b426c5eb16c0bbbbdcddc15c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роботы, гаджеты, технологии

Китайцы скопировали робота Boston Dynamics и продают его в 30 раз дешевле

18:30 12.04.2021
 
© WelianWelian AlphaDog
Welian AlphaDog - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Welian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Китайская компания Welian представила робота AlphaDog, который сильно напоминает изделие Boston Dynamics. Об аналоге знаменитого Spot рассказывает Gizmochina.
Китайский Spot получил название AlphaDog. Робот использует датчики и искусственный интеллект (ИИ) для работы. В компании обещают, что с обновлениями будут добавлены новые функции, включая помощь слабовидящим, лай и даже выполнение голосовых команд от владельца.
Четырехногий AlphaDog способен развивать скорость до 16 км/ч и может сохранять равновесие, даже когда его пинают. Робот даже способен оценивать состояние грунта и принимать решение, насколько дорога проходима. Кроме того, робособака работает в мобильных сетях пятого поколения и может выполнять задачи автономно.
Аналог робота Boston Dynamics пока продается лишь на китайском рынке и разница в стоимости колоссальная — если американский оригинал предлагается за 74 000 долларов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу), то AlphaDog оценивается в 2 400 долларов (185 000 рублей).
Робот-собака от Boston Dynamics, которого приобрел Сбер - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 13:54
Французские военные пошли в разведку с робопсом Boston Dynamics
 
НаукаРоботыгаджетыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния