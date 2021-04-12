https://ria.ru/20210412/robot-1727825235.html
ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T03:19
2021-04-12T03:19
2021-04-12T03:19
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155778/16/1557781634_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_3de5e96d774c4d11a8576113c773dd52.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к лидеру страны, сообщил РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов."Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное", - сказал Давыдов.Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО."Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану", - рассказал Давыдов.Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал "десертом – вишенкой на торте", поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего "Ратник".Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ.В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/kosmos-1591755338.html
https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155778/16/1557781634_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c4072240aa38b6c0eed69a766f5440df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), владимир путин
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Прототипу робота "Федора"
в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину
в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к лидеру страны, сообщил РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ
Илья Давыдов.
"Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное", - сказал Давыдов.
Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО.
"Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану", - рассказал Давыдов.
Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал "десертом – вишенкой на торте", поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований
и возможности боевой экипировки военнослужащего "Ратник".
Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника
" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ.
В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.