Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/robot-1727825235.html
ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T03:19
2021-04-12T03:19
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155778/16/1557781634_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_3de5e96d774c4d11a8576113c773dd52.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к лидеру страны, сообщил РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов."Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное", - сказал Давыдов.Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО."Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану", - рассказал Давыдов.Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал "десертом – вишенкой на торте", поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего "Ратник".Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ.В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/kosmos-1591755338.html
https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155778/16/1557781634_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c4072240aa38b6c0eed69a766f5440df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), владимир путин

ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным

03:19 12.04.2021
 
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к лидеру страны, сообщил РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.
"Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное", - сказал Давыдов.
Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО.
"Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану", - рассказал Давыдов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 11:52
Рогозин прокомментировал вину робота "Федора" в утечке воздуха на МКС
Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал "десертом – вишенкой на торте", поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего "Ратник".
Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ.
В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 17:27
Российский космонавт обратится в суд из-за оскорблений робота Федора
 
РоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Водителей в России ждут новые штрафы
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
Лента новостейМолния