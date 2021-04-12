https://ria.ru/20210412/robot-1727825235.html

ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным

ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным

Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T03:19

2021-04-12T03:19

2021-04-12T03:19

россия

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прототипу робота "Федора" в 2015 году при демонстрации президенту России Владимиру Путину в качестве приветствия под присмотром ФСО разрешили повернуть голову к лидеру страны, сообщил РИА Новости начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов."Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное", - сказал Давыдов.Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО."Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану", - рассказал Давыдов.Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал "десертом – вишенкой на торте", поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего "Ратник".Проект Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ.В 2019 году "Федор" отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/kosmos-1591755338.html

https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), владимир путин