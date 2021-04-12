https://ria.ru/20210412/ramadan-1727887525.html

Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана

Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана

Перенос начала месяца Рамадан не редкое явление в странах и регионах, где начало месяца традиционно определяют, наблюдая за небом, рассказал председатель... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:04

2021-04-12T13:04

2021-04-12T13:04

религия и мировоззрение

религия

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исмаил бердиев

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Перенос начала месяца Рамадан не редкое явление в странах и регионах, где начало месяца традиционно определяют, наблюдая за небом, рассказал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.В исламском мире принят лунный календарь, которой предполагает 354 дня в году, поэтому даты начала поста ежегодно сдвигаются вперед. По мусульманскому исчислению день начинается с закатом, а месяц – с новолунием. Как правило, дату начала поста назначают заранее. Но в некоторых странах и регионах сохраняется традиция определять начало Рамадана воочию, а не по астрономически расчетам. Это происходит централизовано – для целых стран, как в Саудовской Аравии, или отдельно – в каждом регионе или мусульманской организации, как, например, в России.Он отметил, что луна "показывается не всегда", поэтому во многих регионах рассчитывают начало Рамадана заранее, по астрологическим данным. "Мы высчитываем время рождения луны, используя астрономические данные. Есть расчеты ученых, что через 6-8 часов после рождения луны ее можно увидеть. Мы, пользуясь таким решением, заранее говорим, когда начнется месяц Рамадан", - сказал Бердиев.В духовном управлении мусульман Чеченской Республики определили дату начала поста только накануне – Рамадан начнется в ночь с понедельника на вторник. "Есть слова пророка о том, что если в последнюю ночь месяца Шаабан вы увидите луну, то на следующий день будет пост. Если же луну не увидите, то дополните предыдущий месяц, то есть прибавьте к нему день. В месяце Шаабан 29 или 30 дней. Вчера мы не увидели луну, как не увидели ее и в Саудовской Аравии, а часовой пояс совпадает с Грозным. Поэтому сегодня поста нет, пост начнется завтра", - рассказал РИА Новости представитель управления.В Дагестане до сих пор не определились с началом поста. В пресс-службе муфтията республики уточнили РИА Новости, что ученые-богословы только в понедельник вечером определят, когда начнется месяц Рамадан. "Если сегодня увидят луну, объявят сразу. И завтра начнется Рамадан", - сказали в пресс-службе.В целом сдвиг важных для мусульман дат в России не редкость, пояснил РИА Новости профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев. "На день регулярно сдвигаются мусульманские праздники, я даже наблюдал, что и на два дня. Даже в одном селе разные мечети могут начинать Рамадан в разное время", - заключил Силантьев.В России ряд мусульманских организаций – Духовное управление мусульман РФ, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное собрание мусульман России – объявили, что месяц Рамадан наступит в ночь с 12 на 13 апреля. Завершится пост 12 мая.

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html

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религия, россия, исмаил бердиев