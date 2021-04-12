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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727887525.html
Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана
Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана
Перенос начала месяца Рамадан не редкое явление в странах и регионах, где начало месяца традиционно определяют, наблюдая за небом, рассказал председатель... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:04
2021-04-12T13:04
религия и мировоззрение
религия
россия
исмаил бердиев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Перенос начала месяца Рамадан не редкое явление в странах и регионах, где начало месяца традиционно определяют, наблюдая за небом, рассказал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.В исламском мире принят лунный календарь, которой предполагает 354 дня в году, поэтому даты начала поста ежегодно сдвигаются вперед. По мусульманскому исчислению день начинается с закатом, а месяц – с новолунием. Как правило, дату начала поста назначают заранее. Но в некоторых странах и регионах сохраняется традиция определять начало Рамадана воочию, а не по астрономически расчетам. Это происходит централизовано – для целых стран, как в Саудовской Аравии, или отдельно – в каждом регионе или мусульманской организации, как, например, в России.Он отметил, что луна "показывается не всегда", поэтому во многих регионах рассчитывают начало Рамадана заранее, по астрологическим данным. "Мы высчитываем время рождения луны, используя астрономические данные. Есть расчеты ученых, что через 6-8 часов после рождения луны ее можно увидеть. Мы, пользуясь таким решением, заранее говорим, когда начнется месяц Рамадан", - сказал Бердиев.В духовном управлении мусульман Чеченской Республики определили дату начала поста только накануне – Рамадан начнется в ночь с понедельника на вторник. "Есть слова пророка о том, что если в последнюю ночь месяца Шаабан вы увидите луну, то на следующий день будет пост. Если же луну не увидите, то дополните предыдущий месяц, то есть прибавьте к нему день. В месяце Шаабан 29 или 30 дней. Вчера мы не увидели луну, как не увидели ее и в Саудовской Аравии, а часовой пояс совпадает с Грозным. Поэтому сегодня поста нет, пост начнется завтра", - рассказал РИА Новости представитель управления.В Дагестане до сих пор не определились с началом поста. В пресс-службе муфтията республики уточнили РИА Новости, что ученые-богословы только в понедельник вечером определят, когда начнется месяц Рамадан. "Если сегодня увидят луну, объявят сразу. И завтра начнется Рамадан", - сказали в пресс-службе.В целом сдвиг важных для мусульман дат в России не редкость, пояснил РИА Новости профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев. "На день регулярно сдвигаются мусульманские праздники, я даже наблюдал, что и на два дня. Даже в одном селе разные мечети могут начинать Рамадан в разное время", - заключил Силантьев.В России ряд мусульманских организаций – Духовное управление мусульман РФ, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное собрание мусульман России – объявили, что месяц Рамадан наступит в ночь с 12 на 13 апреля. Завершится пост 12 мая.
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
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религия, россия, исмаил бердиев

Муфтий объяснил, зачем в мусульманских странах переносят начало Рамадана

13:04 12.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Перенос начала месяца Рамадан не редкое явление в странах и регионах, где начало месяца традиционно определяют, наблюдая за небом, рассказал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.
Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье отложил начало месяца Рамадан "из-за невозможности заметить появление нового полумесяца", суд повторно рассмотрит вопрос в понедельник. За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны. В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.
В исламском мире принят лунный календарь, которой предполагает 354 дня в году, поэтому даты начала поста ежегодно сдвигаются вперед. По мусульманскому исчислению день начинается с закатом, а месяц – с новолунием. Как правило, дату начала поста назначают заранее. Но в некоторых странах и регионах сохраняется традиция определять начало Рамадана воочию, а не по астрономически расчетам. Это происходит централизовано – для целых стран, как в Саудовской Аравии, или отдельно – в каждом регионе или мусульманской организации, как, например, в России.
"Часто ли начало поста откладывается в мире – да, такое бывает, если не увидят луну. По законам шариата, как увидишь луну, должен начинать пост и так же заканчивать. Если в Саудовской Аравии увидят луну сегодня, сделают первым днем Рамадана вторник. Пост начинается на следующий день", - пояснил Бердиев.
Он отметил, что луна "показывается не всегда", поэтому во многих регионах рассчитывают начало Рамадана заранее, по астрологическим данным. "Мы высчитываем время рождения луны, используя астрономические данные. Есть расчеты ученых, что через 6-8 часов после рождения луны ее можно увидеть. Мы, пользуясь таким решением, заранее говорим, когда начнется месяц Рамадан", - сказал Бердиев.
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В духовном управлении мусульман Чеченской Республики определили дату начала поста только накануне – Рамадан начнется в ночь с понедельника на вторник. "Есть слова пророка о том, что если в последнюю ночь месяца Шаабан вы увидите луну, то на следующий день будет пост. Если же луну не увидите, то дополните предыдущий месяц, то есть прибавьте к нему день. В месяце Шаабан 29 или 30 дней. Вчера мы не увидели луну, как не увидели ее и в Саудовской Аравии, а часовой пояс совпадает с Грозным. Поэтому сегодня поста нет, пост начнется завтра", - рассказал РИА Новости представитель управления.
В Дагестане до сих пор не определились с началом поста. В пресс-службе муфтията республики уточнили РИА Новости, что ученые-богословы только в понедельник вечером определят, когда начнется месяц Рамадан. "Если сегодня увидят луну, объявят сразу. И завтра начнется Рамадан", - сказали в пресс-службе.
В целом сдвиг важных для мусульман дат в России не редкость, пояснил РИА Новости профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев. "На день регулярно сдвигаются мусульманские праздники, я даже наблюдал, что и на два дня. Даже в одном селе разные мечети могут начинать Рамадан в разное время", - заключил Силантьев.
В России ряд мусульманских организаций – Духовное управление мусульман РФ, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное собрание мусульман России – объявили, что месяц Рамадан наступит в ночь с 12 на 13 апреля. Завершится пост 12 мая.
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