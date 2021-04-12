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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман
"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман
Вечером 12 апреля у мусульман наступает Рамадан. Правда, не у всех. Двухмиллиардная община встречает священный месяц поста и молитвы в разные дни, что приводит... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:00
2021-04-12T12:55
религия и мировоззрение
религиозные праздники
религия
поволжье
шафиг пшихачев
аналитика - религия и мировоззрение
рамадан
пророк мухаммед
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля у мусульман наступает Рамадан. Правда, не у всех. Двухмиллиардная община встречает священный месяц поста и молитвы в разные дни, что приводит к многочисленным спорам. О том, почему так получилось и кто в этих дискуссиях прав, — в материале РИА Новости.Заполярный постИсследователи обращают внимание на необычную тенденцию: в последние годы больше всего мечетей открыли в северных регионах России. Число мусульман растет там стремительно. Ученые прогнозируют появление в стране нового исламского центра — наряду с Кавказом и Поволжьем. Такое происходит впервые в истории — последователи пророка Мухаммеда никогда не жили в столь суровых климатических условиях. И потому сталкиваются с проблемами, связанными с соблюдением религиозных предписаний. Одно из них требует от правоверных в священный месяц Рамадан держать пост. А он довольно строгий: нельзя ни есть, ни пить от восхода до заката. Вопрос — как это возможно с учетом полярного дня."Для мусульман, живущих за полярным кругом, есть правило: они ориентируются на время захода солнца в Мекке. Но мы смотрим на 45-ю параллель, поэтому наш световой день "заканчивается" одновременно с Крымом", — разъясняет муфтий Мурманска Раиль Биккиняев.По сути, каждая северная община решает этот вопрос по-своему. Как и то, когда и во сколько начинается священный месяц. Ведь он — самый важный в году. Согласно исламскому вероучению, в Рамадан был ниспослан Мухаммеду священный Коран, который и содержит заповедь о посте.Одно время — разное началоПравда, пророк и его последователи в VII веке пользовались лунным календарем, который отличается от современного солнечного. Так, он предусматривает 354 дня в году. Из-за чего исламские даты ежегодно "ползут" вперед: в 2020-м месячное говение начиналось 23 апреля. Кроме того, по мусульманскому исчислению день начинается с закатом, а месяц — с новолунием. Отсюда проблема, на кого ориентироваться. В древности образцом служил Саудовский полуостров. Но с развитием астрономии все пошло вразнобой. Поэтому, например, в европейской части России мусульмане встречают Рамадан в разные даты, хоть и живут в одном часовом поясе. В центре и Поволжье он начинается вечером 12 апреля. А в Дагестане — крупнейшем исламском регионе — на следующий день. Более того, в различных районах республики даже соседние села порой заходят в пост не одновременно.Проблему пытаются решить на уровне муфтията. Богословы долго не могли договориться — точную дату и время объявили в самый последний момент. "Благодаря тому, что есть новейшие достижения техники и науки, мы можем заранее определить движение небесных тел. Поэтому в Москве и большинстве субъектов России все так и определяется — согласно лунному календарю. Ну а в некоторых местах придерживаются старинных предписаний, самостоятельно отслеживая Луну. В Дагестане такая практика сложилась", — уточняет представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев. "Богословский тупик"Впрочем, подобный принцип в ходу не только в Дагестане. К примеру, государство Оман, в отличие от соседей, встречает Рамадан в другое время. В этом году — 11 апреля. А в ряде стран Северной Африки он наступит 13-го числа. Та же ситуация и с длительностью поста. Где-то соблюдают 29 суток, а где-то — 30. В 2020-м праздничное разговение в странах Персидского залива началось 4 июня, а в Иордании и Сирии — 5-го. Зачастую сообщают об этом чуть ли не в последний момент, что раздражает приверженцев ислама. Уже который год в мусульманском мире звучат призывы унифицировать календарь. Ведущие богословы несколько лет собирались на конференциях, но так и не договорились. "Казалось бы, это чисто астрономические факторы. Но верующих они очень волнуют. Сейчас решение проблемы, по сути, зашло в тупик", — поясняет исламовед Раис Измаилов. По каким причинам — неизвестно. Возможно, просто отложили "до лучших времен". Главное, что календарные различия не мешают мусульманам соблюдать одну из главных заповедей — пост в священный Рамадан.
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религиозные праздники, религия, поволжье, шафиг пшихачев, аналитика - религия и мировоззрение, рамадан, пророк мухаммед, москва, сирия

"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман

08:00 12.04.2021 (обновлено: 12:55 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМечеть Минор в Ташкенте
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вечером 12 апреля у мусульман наступает Рамадан. Правда, не у всех. Двухмиллиардная община встречает священный месяц поста и молитвы в разные дни, что приводит к многочисленным спорам. О том, почему так получилось и кто в этих дискуссиях прав, — в материале РИА Новости.

Заполярный пост

Исследователи обращают внимание на необычную тенденцию: в последние годы больше всего мечетей открыли в северных регионах России. Число мусульман растет там стремительно. Ученые прогнозируют появление в стране нового исламского центра — наряду с Кавказом и Поволжьем.
Такое происходит впервые в истории — последователи пророка Мухаммеда никогда не жили в столь суровых климатических условиях. И потому сталкиваются с проблемами, связанными с соблюдением религиозных предписаний. Одно из них требует от правоверных в священный месяц Рамадан держать пост. А он довольно строгий: нельзя ни есть, ни пить от восхода до заката. Вопрос — как это возможно с учетом полярного дня.
"Для мусульман, живущих за полярным кругом, есть правило: они ориентируются на время захода солнца в Мекке. Но мы смотрим на 45-ю параллель, поэтому наш световой день "заканчивается" одновременно с Крымом", — разъясняет муфтий Мурманска Раиль Биккиняев.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВерующий читает намаз
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Верующий читает намаз
По сути, каждая северная община решает этот вопрос по-своему. Как и то, когда и во сколько начинается священный месяц. Ведь он — самый важный в году. Согласно исламскому вероучению, в Рамадан был ниспослан Мухаммеду священный Коран, который и содержит заповедь о посте.

Одно время — разное начало

Правда, пророк и его последователи в VII веке пользовались лунным календарем, который отличается от современного солнечного. Так, он предусматривает 354 дня в году. Из-за чего исламские даты ежегодно "ползут" вперед: в 2020-м месячное говение начиналось 23 апреля.
Кроме того, по мусульманскому исчислению день начинается с закатом, а месяц — с новолунием. Отсюда проблема, на кого ориентироваться. В древности образцом служил Саудовский полуостров. Но с развитием астрономии все пошло вразнобой.
Поэтому, например, в европейской части России мусульмане встречают Рамадан в разные даты, хоть и живут в одном часовом поясе. В центре и Поволжье он начинается вечером 12 апреля. А в Дагестане — крупнейшем исламском регионе — на следующий день. Более того, в различных районах республики даже соседние села порой заходят в пост не одновременно.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИфтар в рамадан в Москве
Вечер Республики Крым в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ифтар в рамадан в Москве
Проблему пытаются решить на уровне муфтията. Богословы долго не могли договориться — точную дату и время объявили в самый последний момент. "Благодаря тому, что есть новейшие достижения техники и науки, мы можем заранее определить движение небесных тел. Поэтому в Москве и большинстве субъектов России все так и определяется — согласно лунному календарю. Ну а в некоторых местах придерживаются старинных предписаний, самостоятельно отслеживая Луну. В Дагестане такая практика сложилась", — уточняет представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.

"Богословский тупик"

Впрочем, подобный принцип в ходу не только в Дагестане. К примеру, государство Оман, в отличие от соседей, встречает Рамадан в другое время. В этом году — 11 апреля. А в ряде стран Северной Африки он наступит 13-го числа.
© РИА Новости / Александр ЕлистратовВечернее разговение в Египте
Ифтар в первый день месяца Рамадан в Каире - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Елистратов
Вечернее разговение в Египте
Та же ситуация и с длительностью поста. Где-то соблюдают 29 суток, а где-то — 30. В 2020-м праздничное разговение в странах Персидского залива началось 4 июня, а в Иордании и Сирии — 5-го. Зачастую сообщают об этом чуть ли не в последний момент, что раздражает приверженцев ислама.
Уже который год в мусульманском мире звучат призывы унифицировать календарь. Ведущие богословы несколько лет собирались на конференциях, но так и не договорились. "Казалось бы, это чисто астрономические факторы. Но верующих они очень волнуют. Сейчас решение проблемы, по сути, зашло в тупик", — поясняет исламовед Раис Измаилов.
По каким причинам — неизвестно. Возможно, просто отложили "до лучших времен". Главное, что календарные различия не мешают мусульманам соблюдать одну из главных заповедей — пост в священный Рамадан.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:11Религия и мировоззрение
Российские мусульмане хотят организовать паломничество в Мекку в апреле
 
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