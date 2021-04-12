https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:20

2021-04-12T17:20

2021-04-12T18:05

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

саратовская область

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. На месте его приземления и установлен памятник.В рамках поездки в Саратовскую область глава государства также проведет совещание по развитию космической деятельности.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1604332352.html

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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, саратовская область, общество