Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/putin-1727942690.html
Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе
Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе
Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:20
2021-04-12T18:05
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727943028_0:63:3042:1774_1920x0_80_0_0_6be14bffdbe1de07a42f98dc4bff95b7.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. На месте его приземления и установлен памятник.В рамках поездки в Саратовскую область глава государства также проведет совещание по развитию космической деятельности.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1604332352.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727943028_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_584b44990cc991f1eaf22f1d45009ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, саратовская область, общество

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

17:20 12.04.2021 (обновлено: 18:05 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса Парк покорителей космоса на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. На месте его приземления и установлен памятник.
В рамках поездки в Саратовскую область глава государства также проведет совещание по развитию космической деятельности.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 11:00
Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни
 
РоссияКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинСаратовская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния