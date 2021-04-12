Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе
17:20 12.04.2021 (обновлено: 18:05 12.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 106 минут. На месте его приземления и установлен памятник.
В рамках поездки в Саратовскую область глава государства также проведет совещание по развитию космической деятельности.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
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