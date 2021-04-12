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Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе
Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе
Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:52
2021-04-12T17:01
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
энгельс
саратовская область
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с основным докладом выступит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, добавили в Кремле.Во время поездки главу государства будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html
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космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), энгельс, саратовская область, политика

Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе

11:52 12.04.2021 (обновлено: 17:01 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с основным докладом выступит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, добавили в Кремле.
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Во время поездки главу государства будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосГосдума РФДмитрий ПесковЮрий Гагарин (космонавт)ЭнгельсСаратовская областьПолитика
 
 
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