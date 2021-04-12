https://ria.ru/20210412/putin-1727870977.html
Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе
Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе
Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:52
2021-04-12T11:52
2021-04-12T17:01
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
энгельс
саратовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_91b0f7b37f2806084f222f51e450bcf5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с основным докладом выступит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, добавили в Кремле.Во время поездки главу государства будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727842491.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82cf02ca0dbba4061ec18a1b74654e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), энгельс, саратовская область, политика