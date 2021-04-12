https://ria.ru/20210412/putin-1727870977.html

Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе

Путин посетит Парк покорителей космоса в Энгельсе

Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:52

2021-04-12T11:52

2021-04-12T17:01

космос - риа наука

роскосмос

госдума рф

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

энгельс

саратовская область

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин посетит в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с основным докладом выступит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, добавили в Кремле.Во время поездки главу государства будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полет. Пуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства: после первого полета в космос люди посетили Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727842491.html

энгельс

саратовская область

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космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), энгельс, саратовская область, политика