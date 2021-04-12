https://ria.ru/20210412/putin-1727844554.html

Путин поручил изучить механизмы ЗПИФ при инвестициях в РФПИ

Путин поручил изучить механизмы ЗПИФ при инвестициях в РФПИ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) при инвестициях в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:04

2021-04-12T10:04

2021-04-12T10:04

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) при инвестициях в проекты с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), говорится в сообщении на сайте Кремля."Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" совместно с акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении инвестиций в проекты, реализуемые с участием акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", - говорится в поручении.Доклад поручено представить до 1 июля 2021 года, ответственные - глава РСПП Александр Шохин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210311/investitsii-1600803574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, экономика