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Путин поручил рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью
Путин поручил рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяными компаниями до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:47
2021-04-12T11:05
россия
михаил мишустин
лукойл
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вагит алекперов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяными компаниями до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, включая их перевод на НДД, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений рассмотреть при участии нефтяных компаний вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводнённых скважин, в том числе на предоставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", - говорится в перечне.Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 мая 2021 года, ответственный за выполнение поручения - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В прошлом году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД. Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти.В марте Путин сообщил, что поручит правительству и Минэнерго РФ проработать вопрос налогового стимулирования проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также высокообводненных и выработанных месторождений после просьбы об этом главы "Лукойла" Вагита Алекперова.
https://ria.ru/20210412/putin-1727851338.html
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россия, михаил мишустин, лукойл, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вагит алекперов, владимир путин, экономика
Материал дополняется

Путин поручил рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью

09:47 12.04.2021 (обновлено: 11:05 12.04.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяными компаниями до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, включая их перевод на НДД, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений рассмотреть при участии нефтяных компаний вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводнённых скважин, в том числе на предоставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", - говорится в перечне.
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Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 мая 2021 года, ответственный за выполнение поручения - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В прошлом году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД. Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти.
В марте Путин сообщил, что поручит правительству и Минэнерго РФ проработать вопрос налогового стимулирования проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также высокообводненных и выработанных месторождений после просьбы об этом главы "Лукойла" Вагита Алекперова.
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