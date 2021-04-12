https://ria.ru/20210412/putin-1727842975.html

Путин поручил рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью

Путин поручил рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяными компаниями до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:47

2021-04-12T09:47

2021-04-12T11:05

россия

михаил мишустин

лукойл

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вагит алекперов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяными компаниями до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, включая их перевод на НДД, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений рассмотреть при участии нефтяных компаний вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, добычей нефти из высокообводнённых скважин, в том числе на предоставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", - говорится в перечне.Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 мая 2021 года, ответственный за выполнение поручения - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В прошлом году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД. Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти.В марте Путин сообщил, что поручит правительству и Минэнерго РФ проработать вопрос налогового стимулирования проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также высокообводненных и выработанных месторождений после просьбы об этом главы "Лукойла" Вагита Алекперова.

https://ria.ru/20210412/putin-1727851338.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/putin-1727847374.html

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россия, михаил мишустин, лукойл, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вагит алекперов, владимир путин, экономика