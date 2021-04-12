https://ria.ru/20210412/putin-1727842862.html

Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ

Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:47

2021-04-12T09:47

2021-04-12T11:00

россия

фонд национального благосостояния россии

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций.Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами — инвестиций в финансовые активы, в том числе иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян.Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития.Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБ задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные экспортно ориентированные проекты", если цены на их продукцию снизятся.

https://ria.ru/20210311/fnb-1600752505.html

россия

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2021

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россия, фонд национального благосостояния россии, владимир путин, экономика