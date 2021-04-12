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Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ
Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:47
2021-04-12T11:00
россия
фонд национального благосостояния россии
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций.Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами — инвестиций в финансовые активы, в том числе иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян.Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития.Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБ задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные экспортно ориентированные проекты", если цены на их продукцию снизятся.
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россия, фонд национального благосостояния россии, владимир путин, экономика

Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ

09:47 12.04.2021 (обновлено: 11:00 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с Сергеем Меняйло
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с Сергеем Меняйло - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций.
Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами — инвестиций в финансовые активы, в том числе иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян.
Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития.
Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБ задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих "приоритетные экспортно ориентированные проекты", если цены на их продукцию снизятся.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 13:03
ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей
 
РоссияФонд национального благосостояния РоссииВладимир ПутинЭкономика
 
 
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