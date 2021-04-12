https://ria.ru/20210412/prodekspo-1727954133.html

Более 1500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют в "Продэкспо-2021"

Более 1500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют в "Продэкспо-2021"

Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-международной выставки Продэкспо, которая проходит с 12 по 16 апреля на площадке столичного... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:14

2021-04-12T18:14

2021-04-12T20:02

россия

экспоцентр

сергей катырин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-международной выставки Продэкспо, которая проходит с 12 по 16 апреля на площадке столичного "Экспоцентра", сказал на церемонии открытия врио генерального директора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин."В этом году участниками выставки "Продэкспо-2021" стали 1554 компаний из 42 стран мира. Экспозиции размещены во всех павильонах Экспоцентра, на 85 тысячах квадратных метров. Продовольственный форум стал долгожданной и крупнейшей площадкой не только в России, но и в восточной Европе. На национальном уровне представлено десять стран: Италия, Испания, Сербия, Азербайджан, Бельгия, Турция и другие. Самой масштабной стала национальная экспозиция Италии, которая объединяет 34 компании. Уверен, что сегодняшняя выставка, открывшаяся в День космонавтики, пройдет также триумфально и успешно, как полет в космос Юрия Гагарина", - сказал в приветственном слове Вялкин.Гендиректор отметил, что большую активность в выставке российских регионов - региональные коллективные экспозиции представят порядка 250 компаний из 32 субъектов, а также обратил внимание на насыщенную деловую программу. Он отметил, что ассортимент демонстрируемой региональными коллективными экспозициями продукции разнообразен: мясная, молочная продукция, сыры, бакалея, рыба, чай, кофе, мороженое и другие. Значительную долю занимают продукты для здорового образа жизни. На выставке представлены функциональное питание и биотехнологии. Ряд региональных коллективных экспозиций продемонстрируют оборудование и услуги, упаковочные решения для пищевой промышленности.Президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул важность проведения продовольственной выставки, которая ежегодно проходит на площадке Экспоцентра.Говоря о проблематике продовольственного рынка России, которая будет рассматриваться в деловой программе он сказал, что эта тема выбрана не случайно."В период пандемии снизился потребительский спрос и россияне стали меньше потреблять товаров определенных групп и категорий. К примеру уменьшился спрос на овощи, фрукты, мясную продукцию. Поэтому, мы наблюдаем ответную реакцию производителей, которые стали вырабатывать продукцию для урегулирования потребительского спроса. Эти и другие темы будут обсуждаться во время деловой программы",- сказал он.Присутствующие на открытии выставки почетные гости отметили важность мероприятия и подчеркнули заинтересованность в тесном диалоге и плодотворном сотрудничестве."Продэкспо-2021" организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и патронатом Торгово-промышленной палаты.

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экспоцентр, сергей катырин, экономика