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Более 1500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют в "Продэкспо-2021"
Более 1500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют в "Продэкспо-2021"
Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-международной выставки Продэкспо, которая проходит с 12 по 16 апреля на площадке столичного... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:14
2021-04-12T20:02
россия
экспоцентр
сергей катырин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-международной выставки Продэкспо, которая проходит с 12 по 16 апреля на площадке столичного "Экспоцентра", сказал на церемонии открытия врио генерального директора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин."В этом году участниками выставки "Продэкспо-2021" стали 1554 компаний из 42 стран мира. Экспозиции размещены во всех павильонах Экспоцентра, на 85 тысячах квадратных метров. Продовольственный форум стал долгожданной и крупнейшей площадкой не только в России, но и в восточной Европе. На национальном уровне представлено десять стран: Италия, Испания, Сербия, Азербайджан, Бельгия, Турция и другие. Самой масштабной стала национальная экспозиция Италии, которая объединяет 34 компании. Уверен, что сегодняшняя выставка, открывшаяся в День космонавтики, пройдет также триумфально и успешно, как полет в космос Юрия Гагарина", - сказал в приветственном слове Вялкин.Гендиректор отметил, что большую активность в выставке российских регионов - региональные коллективные экспозиции представят порядка 250 компаний из 32 субъектов, а также обратил внимание на насыщенную деловую программу. Он отметил, что ассортимент демонстрируемой региональными коллективными экспозициями продукции разнообразен: мясная, молочная продукция, сыры, бакалея, рыба, чай, кофе, мороженое и другие. Значительную долю занимают продукты для здорового образа жизни. На выставке представлены функциональное питание и биотехнологии. Ряд региональных коллективных экспозиций продемонстрируют оборудование и услуги, упаковочные решения для пищевой промышленности.Президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул важность проведения продовольственной выставки, которая ежегодно проходит на площадке Экспоцентра.Говоря о проблематике продовольственного рынка России, которая будет рассматриваться в деловой программе он сказал, что эта тема выбрана не случайно."В период пандемии снизился потребительский спрос и россияне стали меньше потреблять товаров определенных групп и категорий. К примеру уменьшился спрос на овощи, фрукты, мясную продукцию. Поэтому, мы наблюдаем ответную реакцию производителей, которые стали вырабатывать продукцию для урегулирования потребительского спроса. Эти и другие темы будут обсуждаться во время деловой программы",- сказал он.Присутствующие на открытии выставки почетные гости отметили важность мероприятия и подчеркнули заинтересованность в тесном диалоге и плодотворном сотрудничестве."Продэкспо-2021" организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и патронатом Торгово-промышленной палаты.
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россия, экспоцентр, сергей катырин, экономика

Более 1500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют в "Продэкспо-2021"

18:14 12.04.2021 (обновлено: 20:02 12.04.2021)
 
© Фото предоставлено АО "Экспоцентр"Церемонии открытия выставки "Продэкспо-2021"
Церемонии открытия выставки Продэкспо-2021 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото предоставлено АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-международной выставки Продэкспо, которая проходит с 12 по 16 апреля на площадке столичного "Экспоцентра", сказал на церемонии открытия врио генерального директора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
"В этом году участниками выставки "Продэкспо-2021" стали 1554 компаний из 42 стран мира. Экспозиции размещены во всех павильонах Экспоцентра, на 85 тысячах квадратных метров. Продовольственный форум стал долгожданной и крупнейшей площадкой не только в России, но и в восточной Европе. На национальном уровне представлено десять стран: Италия, Испания, Сербия, Азербайджан, Бельгия, Турция и другие. Самой масштабной стала национальная экспозиция Италии, которая объединяет 34 компании. Уверен, что сегодняшняя выставка, открывшаяся в День космонавтики, пройдет также триумфально и успешно, как полет в космос Юрия Гагарина", - сказал в приветственном слове Вялкин.
Гендиректор отметил, что большую активность в выставке российских регионов - региональные коллективные экспозиции представят порядка 250 компаний из 32 субъектов, а также обратил внимание на насыщенную деловую программу.
Он отметил, что ассортимент демонстрируемой региональными коллективными экспозициями продукции разнообразен: мясная, молочная продукция, сыры, бакалея, рыба, чай, кофе, мороженое и другие. Значительную долю занимают продукты для здорового образа жизни. На выставке представлены функциональное питание и биотехнологии. Ряд региональных коллективных экспозиций продемонстрируют оборудование и услуги, упаковочные решения для пищевой промышленности.
"На выставке представлено 30 тематических салонов, которые презентуют все без исключения сегменты российского и зарубежного продовольственного рынка и я искренне надеюсь, что выставка порадует и профессионалов, гостей и ее участников. Мы специально сфокусировали деловую программу на теме проблемы продовольственного рынка России, на его потребностях в новых условиях. Во время деловой программы пройдут семинары, конференции, круглые столы и мастер-классы", - сообщил он.
Президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул важность проведения продовольственной выставки, которая ежегодно проходит на площадке Экспоцентра.
"Выставка стала традиционной, здесь проходят встречи предпринимателей, переработчиков и производителей как российской продукции, так и зарубежной. У всех есть возможность обменяться опытом и сравнить свою продукцию с опытом зарубежных коллег", - отметил Катырин.
Говоря о проблематике продовольственного рынка России, которая будет рассматриваться в деловой программе он сказал, что эта тема выбрана не случайно.
"В период пандемии снизился потребительский спрос и россияне стали меньше потреблять товаров определенных групп и категорий. К примеру уменьшился спрос на овощи, фрукты, мясную продукцию. Поэтому, мы наблюдаем ответную реакцию производителей, которые стали вырабатывать продукцию для урегулирования потребительского спроса. Эти и другие темы будут обсуждаться во время деловой программы",- сказал он.
Присутствующие на открытии выставки почетные гости отметили важность мероприятия и подчеркнули заинтересованность в тесном диалоге и плодотворном сотрудничестве.
"Продэкспо-2021" организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и патронатом Торгово-промышленной палаты.
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