"Ъ": Прибалтика впервые приостановила импорт электроэнергии из России
08:57 12.04.2021 (обновлено: 13:57 12.04.2021)
Опора высоковольтной ЛЭП в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников СМИ, Латвийский системный оператор (AST) без объяснения причин обнулил перетоки по сечению с Россией. Это произошло во время испытаний, связанных с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Причем в "Системном операторе" (диспетчер российской Единой энергосистемы) подчеркнули, что заранее согласовали испытания со всеми участниками энергокольца.
В результате энергоцены в европейской части России и на Урале снизились на один-три процента, в то время как в Литве спотовые цены при наращивании поставок из Польши и Швеции поднялись на 8,5 процента. Это отразилось на резком росте стоимости электроэнергии (на четыре евро за мегаватт/час).
В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не повлияло на работу энергосистемы. Как уточнили в "Интер РАО", подачу электроэнергии в Литву из Калининградской области не прекращали.
В июне 2018 года прибалтийские страны, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех государств Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025-го они должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ.
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