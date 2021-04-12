https://ria.ru/20210412/pribaltika-1727835826.html

"Ъ": Прибалтика впервые приостановила импорт электроэнергии из России

"Ъ": Прибалтика впервые приостановила импорт электроэнергии из России

Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:57

2021-04-12T08:57

2021-04-12T13:57

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

еврокомиссия

латвия

белоруссия

литва

экономика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников СМИ, Латвийский системный оператор (AST) без объяснения причин обнулил перетоки по сечению с Россией. Это произошло во время испытаний, связанных с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Причем в "Системном операторе" (диспетчер российской Единой энергосистемы) подчеркнули, что заранее согласовали испытания со всеми участниками энергокольца.В результате энергоцены в европейской части России и на Урале снизились на один-три процента, в то время как в Литве спотовые цены при наращивании поставок из Польши и Швеции поднялись на 8,5 процента. Это отразилось на резком росте стоимости электроэнергии (на четыре евро за мегаватт/час).В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не повлияло на работу энергосистемы. Как уточнили в "Интер РАО", подачу электроэнергии в Литву из Калининградской области не прекращали.В июне 2018 года прибалтийские страны, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех государств Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025-го они должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html

https://ria.ru/20210410/elektroenergiya-1727651433.html

россия

латвия

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), еврокомиссия, латвия, белоруссия, литва, экономика