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Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду
Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду
В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:26
2021-04-12T17:26
2021-04-12T17:26
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя.В понедельник глава региона проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период. На смотре были представлены свыше 60 единиц специализированной техники. Это - пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.
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тверская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости.
В Тверской области
на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя
.
В понедельник глава региона проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период. На смотре были представлены свыше 60 единиц специализированной техники. Это - пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.
"В регионе на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду. Основные задачи – это профилактика и информирование населения. При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний", - сказал Руденя.
Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.