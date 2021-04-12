https://ria.ru/20210412/pozhary-1727943717.html

Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду

Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду

В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:26

2021-04-12T17:26

2021-04-12T17:26

тверская область

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя.В понедельник глава региона проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период. На смотре были представлены свыше 60 единиц специализированной техники. Это - пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.

https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html

тверская область

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2021

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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область