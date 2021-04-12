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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210412/pozhary-1727943717.html
Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду
Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду
В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:26
2021-04-12T17:26
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя.В понедельник глава региона проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период. На смотре были представлены свыше 60 единиц специализированной техники. Это - пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область

Руденя: в Верхневолжье обеспечена готовность к пожароопасному периоду

17:26 12.04.2021
 
© Фото : Михаил МироновТорфяные пожары в Подмосковье
Торфяные пожары в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Михаил Миронов
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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду, заявил губернатор области Игорь Руденя.
В понедельник глава региона проверил готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Верхневолжья от возгораний в пожароопасный период. На смотре были представлены свыше 60 единиц специализированной техники. Это - пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.
"В регионе на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду. Основные задачи – это профилактика и информирование населения. При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний", - сказал Руденя.
Всего в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств и порядка тысячи единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.
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Тверская областьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
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