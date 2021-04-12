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Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали
Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали
Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:34
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пожар на "невской мануфактуре"
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.22 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Как ранее сообщали в МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" трое пожарных пострадали, найдено одно тело, личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
россия
санкт-петербург
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места пожара "Невской мануфактуры"
Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.
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видео, пожар на "невской мануфактуре", россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2021-04-12T22:34
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Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали

22:34 12.04.2021 (обновлено: 22:42 12.04.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.22 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали в МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" трое пожарных пострадали, найдено одно тело, личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
 
Пожар на "Невской мануфактуре"РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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