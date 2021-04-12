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Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали

Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали

Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:34

2021-04-12T22:34

2021-04-12T22:42

пожар на "невской мануфактуре"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.22 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Как ранее сообщали в МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" трое пожарных пострадали, найдено одно тело, личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара "Невской мануфактуры" Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32. 2021-04-12T22:34 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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