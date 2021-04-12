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Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали
Пожар на "Невской мануфактуре" локализовали
Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:34
2021-04-12T22:34
2021-04-12T22:42
пожар на "невской мануфактуре"
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.22 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Как ранее сообщали в МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" трое пожарных пострадали, найдено одно тело, личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
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Кадры с места пожара "Невской мануфактуры"
Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.
2021-04-12T22:34
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РИА Новости
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РИА Новости
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